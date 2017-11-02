taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.064
USD
3,8031
EURO
4,4315
ALTIN
156,07
PETR
60,5800

Rusya'dan S-400 anlaşmasının ücretine ilişkin açıklama

Rus Rostek silah ve teknoloji firmasının Genel Müdürü Sergey Çemezov Türkiye ile S-400 füze sistemlerinin sevkiyatına ilişkin açıklma yaptı.

02.11.2017 - 10:55
  1. Haberler
  2. Dünya

Rusya'nın sileh ve teknoloji şirketi Rostek'in Genel Müdürü Sergey Çemezov, Türkiye ile S-400 füze sistemlerinin sevkiyatına ilişkin kontratın değerinin iki milyar doları geçeceğini söyledi.

Rusya'dan S-400 anlaşmasının ücretine ilişkin açıklama

2 MİLYAR DOLARDAN FAZLA

Çemezov, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türkiye ile S-400 anlaşmasının değeri 2 milyar doları aşacak." dedi.

Daha önce Rusya Devlet Başkanı'nın Askeri Teknik İşbirliği'nden sorumlu danışmanı olan Vladimir Kojin, Rusya ve Türkiye'nin S-400 kontratını imzaladıklarını ve bu kontratı hayata geçirmeye hazırlandıklarını söylemişti.

İlginizi Çekebilir
Japonya'nın Kim Jong hayranları
Nükleer tehtidin gölgesindeki Japonya'da, tehtidin sebebi olan Kuzey Kore için Fan Kulübü bulunuyor.
İşkenceci Esad rejimi can almaya devam ediyor
Suriye İnsan Hakları Ağı, ekim ayında Esad rejiminin Suriye'de en az 20 kişiye işkence yaparak öldürdüğünü tespit etti.
Pablo Escobar'ın eşi ve oğluna soruşturma
Arjantin’de hükümet, Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar’ın eşi ve oğlu hakkında kara para aklama suçlamasıyla soruşturma açacak.
Irak yönetiminden IKBY'ye harekat planı
Irak hükümeti, IKBY'yi sınır kapılarını devretmediğini söyledi ve Kürt mevzilerini güçlendirebilmek için zaman kazanmaya çalışmakla suçladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şemdinli'de 8 şehit

Şemdinli'de 8 şehit

346
İngiliz Parlamentosu'nda konuşan FETÖ'cülere protesto

İngiliz Parlamentosu'nda konuşan FETÖ'cülere protesto

106
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Edip Uğur yorumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Edip Uğur yorumu

91
Jennifer Lopez nasıl aşık olduğunu anlattı

Jennifer Lopez nasıl aşık olduğunu anlattı

31
Avukat Kudbettin Kaya'ya suikast anı

Avukat Kudbettin Kaya'ya suikast anı

28
Murathan Mungan Osman Kavala'ya kefil oldu

Murathan Mungan Osman Kavala'ya kefil oldu

75
Meral Akşener'e NED destekli başdanışman

Meral Akşener'e NED destekli başdanışman

106
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM