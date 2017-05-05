Suriye'de yeni güvenli bölge denemesi

Kendi kendine sohbet eden muhabbet kuşu

1 Kargodan silah ve cephane çıktı Konya'da sosyal paylaşım siteleri üzerinden ruhsatsız ve sahte faturayla satılan ve değeri yaklaşık 750 bin lira olan silah ele geçirildi.

2 David Beckham doğum gününü kutladı Ünlü İngiliz futbolcu David Beckham, eşi ve çocuklarıyla yeni yaşına girdi.

3 İnce'den Kılıçdaroğlu'nda diktatör göndermesi Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'na genel başkan yardımcısı ataması üzerinden diktatör göndermesi yaptı.

4 Talisca derbi öncesi frikik çalışması yaptı - İZLE Beşiktaş'ın bu sezonki başarısında büyük pay sahibi olan Talisca, Fenerbahçe derbisine özel olarak hazırlanıyor.

5 Muharrem İnce'den olağanüstü kurultay çağrısı CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce olağanüstü seçimli kurultay çağrısı yaptı.

6 Terör mağduru üreticinin borçlarına 1 yıl erteleme Terör olayları nedeniyle mağdur olan Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine (TKK) olan kredi borçları bir yıl ertelenecek.