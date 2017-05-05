Suriye'de yeni güvenli bölge denemesi

-Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılan Suriye barış görüşmelerinin dördüncü turunda Rusya, Türkiye ve İran Suriye'de çatışmasızlık bölgelerinin kurulması için muhtıra imzaladı.
ABD UÇAKLARINA KAPALI
Astana'da yapılan Suriye barış görüşmelerinde Rusya'nın başmüzakerecisi Alexander Lavrentyev, Suriye'de kurulacak güvenli bölgelerin ABD ve ABD önderliğindeki koalisyon uçaklarına kapalı olacağını söyledi.
Birleşmiş Milletler kararı memnuniyetle karşılarken, ABD şüpheyle yaklaştı.
TÜRKİYE İDLİB'DE DEVRİYE GEZECEK
Öte yandan Astana'da varılan anlaşmayla Türk ordusunun güvenliği sağlamak ve El Kaide bağlantılı grupları püskürtmek için İdlib'de devriye gezecek.