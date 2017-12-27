Rusya'nın 2046'sı resmedildi

Teknolojinin gelişmesiyle dünyanın aldığı hal git gide değişiyor. Bu yıllarda yaşanan değişimler, geçmişe bakıldığında akıl almayacak boyutta. Ancak "bundan sonrası ne olacak, gelecekte bizi neler bekliyor" soruları akıllarda merak unsuru oluşturuyor.
Sanat grubunun gözünden 2046 yılında Rusya-GALERİ
2046 YILINDA RUSYA
Bu soruların cevabı insanlığın aklını kurcalarken, MXD isimli sanat grubu, 2046 yılında Rusya’da yaşamın nasıl olabileceği sorusundan yola çıkarak yeni bir fotoğraf projesine imza attı.
MXD’nin ‘2046 yılında Rusya’ projesinden sanal gerçeklik gözlüklü bir ailelerden, akıllı evlere, robotik hayvanlardan uçan toplu taşıma araçlarını gösteren fotoğraf kolajı yayınlandı.
SOSYAL MEDYA'DA BÜYÜ İLGİ
Çalışmalar grubun sosyal medya hesaplarından yayınlanırken, kareler büyük ilgi gördü. Özellikle bilim kurgu severlerin ilgisini çeken bu görüntüler insanlığın teknolojiden kaçamayacağını da gözler önüne seriyor.