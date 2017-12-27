Rusya'nın 2046'sı resmedildi

Sancaktepe'de bir evde 2 kardeş çekiçle öldürülmüş halde bulunurken, yakınlardaki bir kahvehanede de 1 kişinin çekiçle yaralandığı ortaya çıktı.

Rüzgar enerjisi ön lisans ihalelerinin üçüncü gününde, Bursa için en düşük teklifi veren 5 firmaya toplam 110 megavatlık kapasite tahsis edildi.

Kışın yaşanan üst solunum yolu hastalıkları, iç ve orta kulağı etkileyerek ani işitme kaybına da neden olabiliyor.

Aldığı acı habere inanamayan Rihanna, sosyal medya hesaplarından silah şiddetinin durması için çağrı yaptı.

1 Başbakan Yıldırım'ın S.Arabistan ziyareti öncesi konuştu Abdullah Gül'ün KHK eleştirisinin sorulması üzerine Başbakan Yıldırım, "Birkaç gündür konuşuluyor. Bu konuşmaların hepsi boş konuşmalardır. Açıkça söyleyeyim." dedi.

2 Samir Nasri Antalya'dan kaçtı Antalyaspor'un büyük umutlarla transfer ettiği Nasri, takımdan ayrılmak istediğini belirtti ve şehri terk etti.

3 Gümüşhane'de astsubayın Rus ruleti ölümle bitti Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı'nda Rus ruleti oynayan Astsubay üstçavuş Rıdvan Çetin hayatını kaybetti.

4 Türkiye, 4 adet S-400 bataryasını satın aldı Rus savunma sanayi şirketi Rosteh'in başkanı Sergey Çemezov, Türkiye'nin Rusya'dan 4 adet S-400 füze savunma sistemi bataryasını 2.5 milyar dolar karşılığında satın aldığını açıkladı.

5 Chicago'da insanlar donma tehlikesiyle karşı karşıya ABD'nin Chicago kentinde hava soğukluğu hayatı olumsuz etkiledi. Eksi 20 dereceye kadar ulaşan dondurucu soğuk, halkın uyarılmasına neden oldu.

6 Sevakin askeri gemi bakım üssü olacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sudan'da gerçekleştirdiği girişimler ile Türkiye'ye kazandırılan ve stratejik değeri oldukça yüksek olan Sevakin adası, askeri önemli bir rolü üstlenecek.