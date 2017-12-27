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Rusya'nın 2046'sı resmedildi

Rus Sanat topluluğu MXD’nin ‘2046 yılında Rusya’ projesinde, Rusya'nın 20 yıl sonrasını resimlerde canlandırıldı.

Haber Merkezi | 27.12.2017 - 10:45..
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Teknolojinin gelişmesiyle dünyanın aldığı hal git gide değişiyor. Bu yıllarda yaşanan değişimler, geçmişe bakıldığında akıl almayacak boyutta. Ancak "bundan sonrası ne olacak, gelecekte bizi neler bekliyor" soruları akıllarda merak unsuru oluşturuyor.

Sanat grubunun gözünden 2046 yılında Rusya-GALERİ

Rusya'nın 2046'sı resmedildi

2046 YILINDA RUSYA

Bu soruların cevabı insanlığın aklını kurcalarken, MXD isimli sanat grubu, 2046 yılında Rusya’da yaşamın nasıl olabileceği sorusundan yola çıkarak yeni bir fotoğraf projesine imza attı.

Rusya'nın 2046'sı resmedildi

MXD’nin ‘2046 yılında Rusya’ projesinden sanal gerçeklik gözlüklü bir ailelerden, akıllı evlere, robotik hayvanlardan uçan toplu taşıma araçlarını gösteren fotoğraf kolajı yayınlandı.

Rusya'nın 2046'sı resmedildi

SOSYAL MEDYA'DA BÜYÜ İLGİ

Çalışmalar grubun sosyal medya hesaplarından yayınlanırken, kareler büyük ilgi gördü. Özellikle bilim kurgu severlerin ilgisini çeken bu görüntüler insanlığın teknolojiden kaçamayacağını da gözler önüne seriyor.

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