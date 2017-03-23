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Rusya'nın Ankara Maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

23.03.2017 - 12:19
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Rusya'nın Ankara Maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı

Dışişleri Bakanlığı, PYD/PKK bölgesinden açılan ateşle bir askerin şehit olması üzerine Rus Maslahatgüzarının Bakanlığa davet edildiğini, Türkiye'nin rahatsızlığının ve tekrarlanması durumunda (örgüte) misliyle karşılık verileceğinin iletildiğini açıkladı.

"RUSYA'DAN ADIM ATMASINI BEKLİYORUZ"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Müftüoğlu, "(Rusya'daki PYD ofisi) Oradaki ofisin kapatılması konusunda Rusya'dan adım atmasını bekliyoruz." diye konuştu.

"FOTOĞRAFLAR HOŞ DEĞİL"

Diğer yandan Rusya'nın ve diğer müttefiklerin Türkiye'nin hassasiyetlerine saygı duyması gerektiğini ve Rus askerlerin YPG'lilerle çektirdiği fotoğrafların hoş olmadığını belirtti.

Rusya'nın Ankara Maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı

Rusya'nın Ankara Maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı

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