Rusya'nın mülteci planına Lübnan'dan destek

Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev'in başkanlığındaki heyetin hazırladığı Suriyeli mültecilerin dönüş planını Lübnanlı yetkkililere iletti.

RUS HEYETİ RAPORLARINI SUNDU

Lübnan Cumhurbaşkanlığının yaptığı açıklamaya göre, Rus heyeti, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Başbakan Saad el-Hariri ve toplantıya katılan Meclis Başkanı Nebih Berri ile Cumhurbaşkanlığı sarayında bir araya geldi. Toplantıda Rus heyeti, Suriyeli mültecilerin ülkesine dönüşü için hazırladığı planı Lübnanlı yetkililere iletti.

LÜBNAN'DAN DESTEK GELDİ

Suriyeli mültecilerinde planı hoşgörülü karşıladığını aktaran Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Rusya'nın hazırladığı bu dönüş planını hayata geçirmek için destekleyeceklerini söyledi.

RUS AMERİKAN ÜRDÜN GRUBU KURULMASI İSTENDİ

Rus heyeti, geçtiğimiz günlerde Suriye'de Devlet Başkanı Beşşar Esed'le görüşmelerinin ardından Ürdün ve Lübnan ziyareti gerçekleştirmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı, geçen hafta, Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşleriyle ilgili önerilerin ABD'ye gönderildiğini duyurmuştu. Önerilerin, Ürdün ve Lübnan'daki mültecilerin ülkelerine dönmesi için Rus-Amerikan-Ürdün grubunun oluşturulmasını içerdiği kaydedilmişti.