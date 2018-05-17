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Rusya'nın süpersonik füzeleri 2020'de kullanıma girecek

ABD ve Batı ile yaşadığı gerilimler yüzünden silahlanma yarışına hız veren Rusya süpersonik füzelerini 2020 yılında kullanıma sokacak.

Haber Merkezi | 17.05.2018 - 12:39..
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçtiğimiz aylarda yeni bir silahlanma yarışının sinyallerini vermiş, dünyanın her yerini vurabilecek yeni bir kıtalararası nükleer füze ürettiklerini açıklamıştı. Söz konusu silah ile ilgili yeni bir iddia geldi.

Rusya'nın süpersonik füzeleri 2020'de kullanıma girecek

İngiliz basınının adını açıklamak istemeyen kaynaklara dayandırdığı habere göre, Putin'in konvansiyonel savaşta düşmanlara karşı büyük bir üstünlük sağlamalarına neden olacak yeni süpersonik füzeler 2020 yılında kullanıma girecek.

ASKERİ HARCAMALAR İKİYE KATLANDI

Stockholm International Peace Research Institute'ta yer alan rapora göre, Rusya, 2006'dan bu yana askeri harcamalarını neredeyse ikiye katladı. Artan bütçenin de etkisiyle Rusya yeni nesil silahlarının geliştirme çalışmalarına da hız verdi.

ATOM BOMBASINDAN 2000 KAT GÜÇLÜ

Satan 2 ABD'nin 2'nci Dünya Savaşı'nın son günlerinde Hiroşima ve Nagazaki kentlerine attığı atom bombasından 2000 kez daha güçlü. 40 megaton ağırlığında savaş başlığı taşıma özelliği olan "Satan 2 Fransa büyüklüğünde bir kara parçasını haritadan silebilecek kapasiteye sahip.

Rusya'nın süpersonik füzeleri 2020'de kullanıma girecek

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