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Rusya'nın ticaret fazlası yüzde 31 arttı

Rusya'nın ihracatı bu yılın ilk altı ayında yüzde 28,7, ithalatı ise yüzde 27,2 yükseldi.

04.08.2017 - 15:33
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Rusya’nın dış ticaret fazlası bu yılın ilk altı ayında 2016’nın aynı dönemine göre yüzde 31,2 artarak 66,8 milyar dolara kadar ulaştı.

YÜZDE 28,7'LİK ARTIŞ

Rusya Federal Gümrük Servisi tarafından yapılan açıklamada, ülkenin ihracatının bu yılın ilk altı ayında geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 28,7 artarak 168,6 milyar dolara yükseldiği belirtildi.

Rusya’nın ithalatının aynı dönemde yüzde 27,2 artarak 101,8 milyar dolara çıktığının kaydedildiği açıklamada, ülkenin dış ticaret fazlasının yüzde 31,2 artarak 66,8 milyar dolara ulaştığı bilgisine yer verildi.

270 ÖİLYAR DOLARA ULAŞTI

Açıklamada, Rusya’nın dış ticaret hacminin bu yılın ocak-haziran döneminde ise geçtiğimiz yıla göre yüzde 28,1 artarak 270,4 milyar dolara çıktığı kaydedildi.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin, petrol fiyatlarında yakalanan istikrarla birlikte Rus ekonomisinin bu yılın yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,7, ilk yarıda ise yüzde 1,6 büyüdüğünü açıklamıştı.

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