Rüya gibi geçecek tren yolculukları

Aybüke SENGİR / [email protected]

Hiç yorulmadan, üstelik cebinizi de yormadan, güzel manzaralara doya doya şehirden uzaklaşırken, mükemmel manzaralarla karşılaşıyoruz. Doğu Ekspresi'nin Türkiye’nin en uzun tren yolculuklarından biri olması, özellikle genç kitle arasında popülerliği ve seyahatin eğlenceli geçmesi, uzun tren yolculuklarının tercih popüleritesini artırdı. Dünyanın dört bir yanında tren yolculukları da merak edilir oldu. Farklı özellikleriyle sizi etkileyebilecek, lüks tren yolculuğu yapmak isteyenlerden, ilginç yolculuk deneyimleri yaşamak isteyenlere kadar en güzel tren yolculuklarını listeleledim; buyrun!

DÜNYADAKİ SON BUHARLI TREN: JİTONG

Buharlı tren artık karşımıza sadece tren müzelerinde çıkıyor. Dünyada hala çalışır halde olan bir buharlı tren var, o da Çin’de. Tren, Çin’in kuzey kısmından, İç Moğolistan’a kadar gidiyor. Son buharlı Jitong treni, trendekilere eşsiz bir yolculuk yaşatıyor. Dağlar, ovalar, demir ve kömür madenlerinin içinden, kışın -40 derecelere varan sıcaklıklarda seyahat etmek eşsiz bir deneyim.

Uzunluk: 945 km

Rota: Jining – Tongliao





DÜNYADAKİ EN HIZLI TRENLE YOLCULUK: SHİNKANSEN

Uçak seyahatlerinde çok ciddi hızlarla karşılaşmak mümkünken trenlerde veya otobüslerde ulaşılabilen hız sınırları o kadar yüksek olmuyor. Japonya’daki Shinkansen treninin, karada giden en hızlı araç olduğunu söyleyebiliriz. 581 km hıza ulaşan tren, dünyanın en hızlı treni. Hızının yanı sıra, Shinkansen’in diğer bir olumlu noktasıysa güvenli oluşu. Kullanıma konulduğundan bu yana Shinkansenler hiç bir ölümcül kazayla karşı karşıya kalmadı. Hatta bu araçlarda olası bir depremde treni durdurmak için önleyici bir sistem de bulunuyor.

Shinkansenlerin dünyanın dört bir yanından tren meraklılarının vazgeçilmezi olmasına şaşırmamak lazım!

LÜKS BİR YOLCULUK İÇİN HİRAMBİNGHAM EKSPRESİ

Bilet fiyatlarının 750 dolar civarı olduğu bu trende Peru ile Machu Picchu arasında yapılan yolculuklar toplamda 3 saat sürüyor. Trende canlı müzik gibi özellikler var. En lüks trenler kategorisinde ilk sırayı Hirambingham alıyor.

Trenin içi 1920'lerin Pullman arabaları tarzında dekore edilmiş, her biri geniş konforlu koltuklarla cilalı ahşap ve pirinç döşenmiş. Parıldayan ahşaplar, ince kumaşlar ve antika aksesuarlarla geçmişe giderken canlı Peru müziği eşliğinde yolculuğunuzu sürdürebilirsiniz.

EN ROMANTİK YOLCULUK İÇİN: PRİDE OF AFRİCA

Dünyanın en lüks trenlerinden biri olan Pride of Africa treni, aynı zamanda en romantik trenlerinden biri olarak kabul ediliyor. Afirika'nın çöllerinden tutun da vahşi yaşamın derinliklerine kadar sizi sürükleyecek olan bu tren, en eşsiz rotalardan birine sahip.

SRİ LANKA’DA MANZARASI BOL TREN YOLCULUĞU

Trenleriyle ünlü Sri Lanka bölgesi, dünyanın en eski hatlarından biri aynı zamanda. Sömürgecilik faaliyetlerini sürdürmek için yapılmış. Rota boyunca, çay tarlaları, dağlar ve geniş arazilerin mistik havası, bambaşka âlemlere yolculuğa çıkarıyor. Eski çam ormanları, uçsuz bucaksız panaromik manzaralar eşliğinde trenle ülkenin bir ucundan diğer ucuna geçebilirsiniz.

EN KISASINDAN FLAM EKSPRESİ

Dünyanın hem en kısa hem de en büyüleyici tren yolculuklarından birini yapmaya hazır mısınız? Flam Ekspresi, Norveç’in en çok turist çeken hizmetlerinden biri olarak biliniyor. Yol boyunca eşsiz güzellikler ve fiyortlar sizleri bekliyor.

EN YAVAŞ TREN: GLACİER EKSPRESİ

Dünyanın en yavaş treni olarak bilinen Glacier Ekspresi, aslında yavaş olma özelliği sayesinde yolcularına büyük bir şans tanıyor. Nasıl mı? Rota boyunca, eşsiz vadiler, zirveler, şelaleler ve göllerden geçerken, bu manzaraları rahat bir şekilde fotoğraflayabiliyor ve manzaraların tadını çıkarabiliyorsunuz.

Yer: İsviçre





TAM İKİ HAFTA SÜREN TREN YOLCULUĞU

Toplamda 12 bin kilometrelik ve 14 günlük bir rotaya sahip olan Trans-Sibirya treni, Moskova’dan başlayarak, Valdivostok’ta sona eriyor. Birçok orman, nehir, plato ve eşsiz güzelliklere bizzat şahit oluyosunuz. Tren, rota bakımından uzun olmasına karşın, vermiş olduğu keyifle bu dezavantajını kapatıyor. Ayrıca trenin bitiş noktasında Çin’e aktarma yapabileceğiniz bir rota seçeneği de mevcut.

AVUSTRULYA KITASINI GEZİN: THEGHAN

Eşsiz bir doğa serüvenine çıkmak ve unutamayacağınız bir tren yolculuğu yapmak istiyorsanız, TheGhan treninin tam olarak size hitap ediyor. Şöyle; Avustralya kıtasının birçok noktasını görme fırsatını sunarken, 3 bin kilometrelik yolcuğun ne ara bittiğini anlamayacaksınız bile. Özel kabininizin rahatlığını ve yalnızlığını yaşayın, yeni keşfedilen yol arkadaşıyla konuşarak kendinizi kaybedin ya da sürekli değişen manzaradan ilham alarak pencereden dışarı bakın.