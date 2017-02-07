1 Afrikalı kaçakçının sindirim sisteminden uyuşturucu çıktı Atatürk Havalimanında yakalanan Güney Afrikalı kaçakçının sindirim sisteminden 1 kilo 300 gram kokain çıktı.

2 Binali Yıldırım grup toplantısında konuşuyor Başbakan ve AK Parti Genel Başkanı Devlet Binali Yıldırım mecliste grup toplantısında konuşuyor.

3 Türkiye'ye gelen turistlerin harcamaları TÜİK verilerine göre; 2016 yılında Türkiye'ye gelen turistler en çok yeme içme konusunda para harcadı.

4 Rüzgar Çetin bu kez hakim karşısına kavgadan çıktı Rüzgar Çetin'in Asmalımescit'te bir barda kavga ettiği Ahmet İhsan Tigrel'i muşta ile yumrukladığı iddia edildi.

5 İdlib'de hava saldırıları: 21 ölü Muhaliflerin kontrolündeki İdlib'in merkezine düzenlenen 10 hava saldırısında 21 sivilin öldüğü, 18'inin de yaralandığı bildirildi.

6 Esad'a hiç pişman oldunuz mu sorusu Suriye Devlet Başkanı Esad "Her hata bir pişmanlık olabilir, her birey için, her insan için" dedi.