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Ryanair uçağında ırkçı saldırı

İrlanda merkezli hava yolu şirketi Ryanair'in bir uçuşunda ırkçı saldırı meydana geldi. Siyahi bir kadına ırkçı davranışlar sergileyen bir yolcuya kabin görevlileri de müdahale etmedi.

Haber Merkezi | 22.10.2018 - 17:48..
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Avrupa'daki ırkçılık kendini her alanda göstermeye devam ediyor. İrlanda merkezli Ryanair hava yolu şirketinin Barselona-Londra seferini yapan uçakta bir yolcu, siyahi bir kadına ırkçı saldırı gerçekleştirdi.

David Lawrence isimli yolcu, yanına oturan siyahi bir kadına, kendisi dışında herkesi utandıran bir tepki verdi.

Ryanair uçağında ırkçı saldırı

SİYAHİ KADINI YANINDA İSTEMEDİ

Adam kadına hakaretler ederek yanında oturmamasını istedi. Bir başka siyahi kadın, ağır hakaretlerde bulunan adama tepki gösterdi fakat ırkçı saldırgan, kadının başka bir koltuğa alınması için ortalığı birbirine kattı.

Ryanair uçağında ırkçı saldırı VİDEO

KABİN EKİBİ MÜDAHALE ETMEDİ

Yolcular olaya müdahale ederken kabin görevlileri olayı izlemekle yetindi. Bir süre sonra ırkçı yolcunun yanına gelen görevliler, öfke kusan ırkçı saldırgana sadece "Sakin olun" demekle yetindi. Bir yolcu da ırkçı saldırganın uçaktan atılmasını istedi ancak görevlilerin tavrı yine aynı şekilde devam etti.

Ryanair uçağında ırkçı saldırı

SİYAHİ KADININ YERİ DEĞİŞTİRİLDİ

Havayolu personelleri adamın ırkçı ve saldırgan tavırlarına karşı müdahale etmek yerine bu sefer siyahi kadının yerini değiştirdi.

Çirkin olay sonrası İrlanda merkezli havayolu şirketi Rynair sosyal medyada tepkilerin odağındaydı. Binlerce kullanıcı Ryanair’i saldırgan adamın ırkçı söylemlerine karşı sessiz kaldığı ve uçaktan çıkarmadığı için eleştirdi.

Ryanair olayla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

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