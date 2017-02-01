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S. Gökçen-Kurtköy metrosunun ÇED süreci başladı

760 milyon liralık proje bedeli ile hayata geçirilecek olan hattın, Çevresel Etki Değerlendirmesi yapılacak.

01.02.2017 - 10:34
  1. Haberler
  2. Emlak

Sabiha Gökçen - Kurtköy Metro Hattı projesi, için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci start aldı.

S. Gökçen-Kurtköy metrosunun ÇED süreci başladı

HAT 6 KM UZUNLUĞUNDA OLACAK

760 milyon liralık proje bedeli ile hayata geçirilecek olan metro hattı güzergâhının 6 km uzunluğunda olması planlanıyor. Proje konusu S.Gökçen-Kurtköy hattı, son istasyon olacak olan Sabiha Gökçen İstasyonunda Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli-Kurtköy hattı ile entegre olacak. Yani S.Gökçen-Kurtköy hattı “Kurtköy İstasyonu” ile Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli-Kurtköy hattı “Kurtköy Hızlı Tren İstasyonu” arasında yolcu aktarımı ile gerçekleştirilecek.

S. Gökçen-Kurtköy metrosunun ÇED süreci başladı

Sabiha Gökçen-Kurtköy hattı proje güzergahı 3 istasyondan oluşacak;

Teknopark İstasyonu

Yenişehir İstasyonu

Kurtköy İstasyonu

2020'DE YAPIMI SONLANACAK

Metro hattı inşaatı, 2018 yılında başlayacak ve yaklaşık 2,5 yıl sürecek. 2020 yılında tamamlanacak hattın aynı sene sonunda işletmeye açılması planlanıyor.

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