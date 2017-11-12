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Saadet Partisi 2019 startını verdi

Saadet Partisi, Bostancı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen "Bekle Bizi İstanbul" programıyla 2019 seçim hazırlıklarına başladı.

12.11.2017 - 17:44
  1. Haberler
  2. Politika
Saadet Partisi 2019 startını verdi

Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, partisinin programına Trabzon'dan telekonferans ile bağlandı.

"İNSAN HAKLARINA SAYGI GÖSTERİLMEDEN..."

Karamollaoğlu, Türkiye'yi kalkınmış bir ülke haline getireceklerini ifade ederek, "Önce ülkemizdeki sorunlarımızı çözeceğiz sonra dünyaya örnek olacağız. Ahlaki ve manevi değerleri ihya edilmemiş bir toplum, hukukun üstünlüğünü kabul etmemiş bir zihniyet, hiçbir ülkeye barış getiremez. İnsan haklarına saygı gösterilmeden insanlar barış ve huzur içinde yaşayamaz. Bunu ancak bizim medeniyetimiz sağlar. Biz bu düşünce ve fikirleri bugün icat etmiş değiliz. Ecdadımız da aynı fikirle aynı düşünceyle yükseldiler. Onun için ecdadımız dünyada güçlü olduğu zaman bugünle kıyas edilemeyecek kadar barış ve huzur vardı." diye konuştu.

Saadet Partisi 2019 startını verdi

HER ŞEY DEĞİŞECEK

İktidara gelmeleri durumunda bugüne kadar uygulanan politikaların tamamını değiştireceklerini vurgulayan Karamollaoğlu, sadece başörtüsü serbestliği ve imam hatip okullarının yaygınlaştırılması konularındaki ilerlemeyi takdir ettiklerini kaydetti.

Programda, Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Dr. Abdullah Sevim de İstanbul için çok çalışacaklarını belirterek, projeleri hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından İstanbul İl Başkan Yardımcıları ve il teşkilatının çeşitli birimlerinden sorumlu idareciler partililere tanıtıldı.

Saadet Partisi 2019 startını verdi

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