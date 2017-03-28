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Saadet Partisi referandumdan umutlu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Referandumdan en başarılı çıkacak parti Saadet olacak" diyor.

28.03.2017 - 10:10
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Saadet Partisi referandumdan umutlu

Saadet Partisi referandumdan umutlu

18 maddelik anayasa değişikliği paketine 'hayır' diyeceğini açıklayan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.

"YOLUMUZDAN ASLA DÖNMEYECEĞİZ"

Referandum sürecinde CHP, HDP ve terör örgütü PKK'nın oluşturduğu 'hayır' blokuna katılan Karamollaoğlu, Saadet Partisi'nin asla yolundan dönmeyeceğini söyledi.

"EN BAŞARILI PARTİ SAADET OLACAKTIR"

Milli Gazete'den Adnan Öksüz'ün yazısına göre; bir etkinlikte Karamollaoğlu, “Saadet Partisi asla yolundan dönmeyecektir. Zaten referandumun sonucu ne olursa olsun en başarılı çıkan parti, Saadet Partisi olacaktır” ifadelerini kullandı.

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