Saadet Partisi'nin 500 bin imza hayali

24 Haziran'da yapılacak seçimler öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında birleşen muhalefet partilerinin Abdullah Gül'ü aday gösterme planları anlaşmazlıklar nedeniyle suya düştü.

Abdullah Gül'ün aday olmayacağını açıklamasıyla birlikte, muhalefet partileri de yeni bir aday çıkarabilmek için çalışmalarına hız verdi.

Ankara'da partisinin "Seçim 2018 Atılım Toplantısı"nda konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, iddialı bir çıkışta bulundu.

"500 İMZAYLA ADAY GÖSTERECEĞİZ"

1 Kasım'da yapılan genel seçimlerinde 300 bin kişiden oy alabilen SP, Cumhurbaşkanlığı adayını göstermek için 500 bin kişiden imza almayı hedef olarak belirledi.

Karamollaoğlu, konuyla ilgili şunları söyledi: "Bütün gücümüzle, öyle 100 bin değil en az 500 bin imzayla, hiç kimsenin tereddüdü olmayacak bir tarzda başkan adayımızı belirleyeceğiz. Onun başarılı olması için gayret göstereceğiz."