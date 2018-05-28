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Saadet Partisi'nin asgari ücret vaadi

Karamollaoğlu, asgari ücreti yoksulluk sınırı olan 5 bin 600 liraya yükselteceklerini söyledi.

Haber Merkezi | 28.05.2018 - 07:10..
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Saadet Partisi'nin asgari ücret vaadi

Saadet Partisi'nin asgari ücret vaadi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 24 Haziran seçimlerine kısa bir süre kala seçim beyannamesini açıkladı.

Saadet Partisi'nin beyannamesinde de diğer partiler gibi asgari ücret vaadi yer aldı.

ASGARİ ÜCRET 5 BİN 600 LİRA

Partisinin köklü reformlar yapacağını belirten Temel Karamollaoğlu, asgari ücretin yoksulluk sınırının üzerine çıkacağını söyledi.

Türkiye'de şu anda yoksulluk sınırı 5 bin 600 lira seviyesinde.

SP Lideri, "Asgari ücret yoksulluk sınırının üzerinde olacak ve asgari ücret vergiden muaf tutulacaktır. Asgari ücret her yıl reel olarak %7-10 civarında artırılacaktır. Hedef yoksulluk sınırını yakalamak olacaktır." diye konuştu.

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