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Saadet Partisi'nin oyları CHP'ye yaradı

Saadet Partisi, seçimlere yönelik CHP, İYİ Parti ve Demokrat Parti ile oluşturduğu Millet İttifakı'nda istediği sonucu elde edemedi.

Analiz | 25.06.2018 - 01:38..
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Saadet Partisi'nin oyları CHP'ye yaradı

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, Saadet Partisi kendi listelerinden parlamentoya milletvekili gönderemedi.

İTTİFAKTA EN AZ OY ALAN PARTİ

Saadet Partisi, 2015 Genel Seçimleri'nde 326 bin 50 oy aldı ve yüzde 10 seçim barajını aşamadı. Bu seçimde ise yüzde 1.36 oy oranıyla 668 bin 894 kişinin oyunu alan Saadet Partisi, Millet İttifakı'nın en az oy alan partisi oldu.

SAADET OYLARI CHP'YE TAMPON OLDU

Saadet Partisi'nin oylarının birçok ilde CHP'ye yaradığı görüldü. CHP, uzun zamandır milletvekili çıkaramadığı Adıyaman, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Nevşehir, Şanlıurfa ve Yozgat'ta, Saadet Partisi ve İYİ Parti'nin oylarıyla ittifak sayesinde birer milletvekili çıkardı.

Öte yandan, Elazığ'da Saadet Partisi'nin aldığı yüzde 3.4'lük oy ittifak gereği yüzde 10.6 oy alan CHP'ye eklendi. Bu sayede CHP, 40 yıldan fazla milletvekili çıkaramadığı Elazığ'dan bir milletvekili çıkarmış oldu.

SAADET'İN 3 VEKİLİ

Seçimde CHP listelerinden aday gösterilen Saadet Partili üç isim de kesin olmayan sonuçlara göre milletvekili oldu. Buna göre, milletvekili adayları Hüseyin Emre Bağce ve Cihangir İslam ile Abdulkadir Karaduman, Saadet Partisi kontenjanından TBMM'ye girdi.

KARAMOLLAOĞLU'NA 2 OY

Seçimde bir süprizi de Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu yaşadı.

Karamollaoğlu'nun eşi Ayşe Yasemin Karamollaoğlu ile birlikte Çankaya Lisesi'nde oy kullandığı sandıktan kendisine 2 oy çıktı.

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