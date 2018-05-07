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Saadetli amcadan Karamollaoğlu'na: Erbakan'ın kemiklerini sızlattın

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na sert tepki gösteren amca, "Vatan hainleriyle nasıl iş birliği yaparsınız" dedi.

Haber Merkezi | 07.05.2018 - 19:25..
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Saadetli amcadan Karamollaoğlu'na: Erbakan'ın kemiklerini sızlattın

Saadet Partisi, Cumhur İttifakı'nın karşısında Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti ve Demokrat Parti'yle birlikte ittifak kurdu.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde CHP ve İyi Parti'yle üst üste görüşme yapan Temel Karamollaoğlu Abdullah Gül'ün aday olması için çok çaba sarf etse de istedikleri olmadı. Çabaları boşa çıkan Karamollaoğlu cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olacağını açıkladı.

"İSLAM DÜŞMANLARIYLA İŞ BİRLİĞİ NASIL YAPARSINIZ"

Seçim sürecinde yapılan görüşmelere ise Saadet partili bir amcadan çok sert tepkiler geldi.

Saadet Partisi'nin girdiği ittifaka sert yüklenen amca, "Oy namustur, vatandır, imandır, dindir Allah'tan korkun İslam düşmanlarıyla, vatan hainleriyle nasıl iş birliği yaparsınız?" şeklinde konuştu.

Saadet Partili amcadan Karamollaoğlu'na tepki VİDEO

Saadetli amcadan Karamollaoğlu'na: Erbakan'ın kemiklerini sızlattın

"ERBAKAN'IN KEMİKLERİ SIZLADI"

Temel Karamollaoğlu'na seslenen amca, "Erbakan'ın kemiklerini sızlatıyorsun. Ben Saadet partiliyim sana günahımı bile vermem yeter be. hocamız hiç taviz verdi mi, Uğur Dündar'la bilmem neyle iş birliği yaptınız" dedi.

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