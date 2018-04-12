taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
109.253
USD
4,1361
EURO
5,1162
ALTIN
179,46
PETR
72,2500

Saba Tümer: Maymun bir anda benim göğüslere yapıştı

Saba Tümer, sosyal medyada konuşulan o fotoğrafın hikayesini anlattı.

Haber Merkezi | 12.04.2018 - 07:31..
  1. Haberler
  2. Magazin

“Bayan Kahkaha” lakaplı ünlü sunucu Saba Tümer, internette yayınlanan Emre Saygı’nın “Hadi Be” programına konuk oldu.

Saba Tümer, röportajından ara başlıklar...

"MAYO BENDE GAZ YAPIYOR"

Saba Tümer, programın “O mu, Bu mu?” köşesinde “Bikini mi, mayo mu?” sorusuna “Bikini. Mayo ıslak tutuyor ya, gaz yapıyor. Üşüyorsun yani. Mayokini de bana göre değil. Mayokiniyi sıfır bedenler güle güle giysinler” yanıtını verdi.

"MANTIKLA KARAR VERİRSEM HAPI YUTARIM"

“Duygular mı, mantık mı?” sorusuna da Saba Tümer’den ilginç bir yanıt geldi: “Duygular. Mantığı zorluyorum bazen. Ama mantıkla verdiğim kararlarda hapı yutuyorum. Kalben kararverirsem eğer, iç sesimi dinlersem başarı sağlıyorum.”

Saba Tümer: Maymun bir anda benim göğüslere yapıştı

"APTAL YERİNE KONMAYA TAHAMMÜLÜM YOK"

Ünlü sunucu, “İlişkide ... hiç tahammül edemem” cümlesindeki boşluğu şöyle doldurdu: “Aptal yerine konmaya. Gözlerimin içine baka baka yalan söylenmesine.”

"BİR ANDA GÖĞÜSLERİME YAPIŞTI"

Saba Tümer, Instagram’da paylaştığı, iki maymunla çektirdiği fotoğrafın hikayesini anlattı: “Bu fotoğraf Marakeş’te çekildi. Maymunlardan birini omzuma, diğerini kucağıma aldım. Kucağımdaki bir anda benim göğüslere bir yapıştı, çığlık attım! O yüzümdeki mutluluk ifadesi aslında çığlık ifadesi yani. Bazı kadınlar göğüs aralarına paralarını sıkıştırır ya, bunlar o paraları çekip alsın diye eğitilmiş meğer. Biri dedi bunu. Bende öyle bir para yoktu tabii.”

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Nazlı Hamarat: Hamileyim
Hamile olduğunu açıklayan Nazlı Hamarat'ın, "Gebeliğimin 31. haftasındayım" şeklindeki paylaşımı kısa sürede yüzlerce yorum aldı.
Simge Fıstıkoğlu rahatsızlandı
Geçtiğimiz günlerde evlenen Simge Fıstıkoğlu'na nazar değdi.
Muazzez Ersoy köpeğiyle gezdi
Muazzez Ersoy, köpeğini özel şoförlü arabasıyla gezdirdi.
Ceren Moray eşiyle nasıl tanıştığını anlattı
Avlu dizisiyle setlere dönen Moray, eşi ile tanışma hikayesini paylaştı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İngiliz denizaltılar Akdeniz'de harekete geçti

İngiliz denizaltılar Akdeniz'de harekete geçti

74
Kaçtı sanılan Esad Şam'da konferansa katıldı

Kaçtı sanılan Esad Şam'da konferansa katıldı

36
Türkiye kendi hava ve savunma sisteminin peşinde

Türkiye kendi hava ve savunma sisteminin peşinde

24
Rusya Suriye kıyılarında tatbikat yapacak

Rusya Suriye kıyılarında tatbikat yapacak

26
CHP'li belediye Fettah Can'ın konserini iptal etti

CHP'li belediye Fettah Can'ın konserini iptal etti

42
Bayern Münih rahat turladı

Bayern Münih rahat turladı

13
Beyaz Saray: Erdoğan ve Trump iletişim halinde kalacak

Beyaz Saray: Erdoğan ve Trump iletişim halinde kalacak

21
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM