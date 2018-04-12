Saba Tümer: Maymun bir anda benim göğüslere yapıştı

“Bayan Kahkaha” lakaplı ünlü sunucu Saba Tümer, internette yayınlanan Emre Saygı’nın “Hadi Be” programına konuk oldu.

Saba Tümer, röportajından ara başlıklar...

"MAYO BENDE GAZ YAPIYOR"

Saba Tümer, programın “O mu, Bu mu?” köşesinde “Bikini mi, mayo mu?” sorusuna “Bikini. Mayo ıslak tutuyor ya, gaz yapıyor. Üşüyorsun yani. Mayokini de bana göre değil. Mayokiniyi sıfır bedenler güle güle giysinler” yanıtını verdi.

"MANTIKLA KARAR VERİRSEM HAPI YUTARIM"

“Duygular mı, mantık mı?” sorusuna da Saba Tümer’den ilginç bir yanıt geldi: “Duygular. Mantığı zorluyorum bazen. Ama mantıkla verdiğim kararlarda hapı yutuyorum. Kalben kararverirsem eğer, iç sesimi dinlersem başarı sağlıyorum.”

"APTAL YERİNE KONMAYA TAHAMMÜLÜM YOK"

Ünlü sunucu, “İlişkide ... hiç tahammül edemem” cümlesindeki boşluğu şöyle doldurdu: “Aptal yerine konmaya. Gözlerimin içine baka baka yalan söylenmesine.”

"BİR ANDA GÖĞÜSLERİME YAPIŞTI"

Saba Tümer, Instagram’da paylaştığı, iki maymunla çektirdiği fotoğrafın hikayesini anlattı: “Bu fotoğraf Marakeş’te çekildi. Maymunlardan birini omzuma, diğerini kucağıma aldım. Kucağımdaki bir anda benim göğüslere bir yapıştı, çığlık attım! O yüzümdeki mutluluk ifadesi aslında çığlık ifadesi yani. Bazı kadınlar göğüs aralarına paralarını sıkıştırır ya, bunlar o paraları çekip alsın diye eğitilmiş meğer. Biri dedi bunu. Bende öyle bir para yoktu tabii.”