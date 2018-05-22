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Sabahattin Ali vefatının 70. yılında anıldı

Yazar ve şair Sabahattin Ali, gazeteci Nebil Özgentürk'ün hazırladığı Kayıp Kemiklerin İzinde belgeseli izleyiciyle buluştu.

AA | 22.05.2018 - 10:41..
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Şişli Belediyesi ile Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı tarafından Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde gerçekleştirilen etkinliğe katılan yazarın kızı Filiz Ali, Nazım Hikmet Ran ile babasının 1940'lı yıllarda mektuplaşarak dostluklarını pekiştiren iki edebiyatçı olduklarını belirtti.

Kendisinin de Nazım Hikmet ile bir kez görüştüğünü dile getiren Filiz Ali, onun ismiyle anılan bir mekanda bulunmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu söyledi.

Sabahattin Ali vefatının 70. yılında anıldı

"BELGESEL ÇOK DUYGUSAL"

Filiz Ali, uzun yıllar babasının isminin pek bilinmediğini ve kitaplarının da yayımlanmadığını aktararak, "Bu çok duygusal bir belgesel. Her seyrettiğimde çok fena ağlıyorum. Onun için bugün seyredemeyeceğim" dedi.

Sabahattin Ali vefatının 70. yılında anıldı

Yazar, Sabahattin Ali

"KENT KENT DOLAŞACAĞIZ"

Belgeseli hazırlayan Nebil Özgentürk de Sabahattin Ali'nin öldürüldüğü bölgeye Filiz Ali ile ilk kez bir kamera eşliğinde gidildiğini ifade ederek, "Filiz Hanım'ın belgeseli de diyebiliriz. O bölgeye gidişin öyküsü de diyebiliriz. Doğrusu, oraya gittikten sonra böyle uzun bir hikayeye dönüştü bu. Açıkçası ben minik bir haber gibi düşündüm. Sonra bunu büyütelim dedik ve 58 dakikalık bir filme döndü. Bunu kent kent dolaştırmaya devam edeceğiz. İnşallah Sabahattin Ali'nin sadece eserlerini değil, hayat hikayesini de Filiz Hanım'ın yaşadığı bu 70 yıllık acıyı da genç kuşaklar öğrenir" diye konuştu.

Sabahattin Ali vefatının 70. yılında anıldı


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