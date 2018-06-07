Sabiha Gökçen- Kurtköy Metro Hattı 2020'de açılacak

Yapımı devam eden bu hat; Sabiha Gökçen Havalimanı, Teknopark, Yenişehir ve Kurtköy istasyonlarından oluşacak.

DİĞER HATLARLA BİRBİRİNE ENTEGRE EDİLECEK

Ayrıca bu hat; Kadıköy- Kartal- Kaynarca hattı ile Üsküdar- Çekmeköy -Sancaktepe- Sultanbeyli- Kurtköy hatlarını birbirlerine entegre edecek. Bunun yanı sıra Üsküdar’dan Marmaray raylı sistem hattına, Altunizade istasyonu ile de Metrobüs hattına entegre olacak.

2020'DE AÇILACAK

Yetkililerin yaptığı açıklamalara göre; Sabiha Gökçen- Kurtköy Metro Hattı 2020'ye hazır hale getirilecek.