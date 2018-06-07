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Sabiha Gökçen- Kurtköy Metro Hattı 2020'de açılacak

6 kilometre uzunluğunda olması planlanan Sabiha Gökçen- Kurtköy Metro Hattı'nın hizmete sunulacağı tarih netleşti.

Haber Merkezi | 07.06.2018 - 11:21..
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Yapımı devam eden bu hat; Sabiha Gökçen Havalimanı, Teknopark, Yenişehir ve Kurtköy istasyonlarından oluşacak.

Sabiha Gökçen- Kurtköy Metro Hattı 2020'de açılacak

DİĞER HATLARLA BİRBİRİNE ENTEGRE EDİLECEK

Ayrıca bu hat; Kadıköy- Kartal- Kaynarca hattı ile Üsküdar- Çekmeköy -Sancaktepe- Sultanbeyli- Kurtköy hatlarını birbirlerine entegre edecek. Bunun yanı sıra Üsküdar’dan Marmaray raylı sistem hattına, Altunizade istasyonu ile de Metrobüs hattına entegre olacak.

Sabiha Gökçen- Kurtköy Metro Hattı 2020'de açılacak

2020'DE AÇILACAK

Yetkililerin yaptığı açıklamalara göre; Sabiha Gökçen- Kurtköy Metro Hattı 2020'ye hazır hale getirilecek.

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