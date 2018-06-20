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Sabıkalı adamın evinden 500'den fazla silah çıktı

ABD'de, yasa dışı silah bulundurmaktan sabıkalı bir kişinin evinde 500'den fazla ateşli silah ele geçirildiği bildirildi.

Haber Merkezi | 20.06.2018 - 07:32..
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Los Angeles'ın 75 kilometre kuzeyindeki Agua Dulce bölgesinde, daha önce yasa dışı silah bulundurmaktan hüküm giymiş sabıkalı bir şahsa ait evde ihbar üzerine yapılan aramada 523 ateşli silah ele geçirildi.

35 BİN DOLARLA SERBEST KALMIŞ

BBC'de yer alan habere göre, Los Angeles Şerif Departmanı, tutuklanan 60 yaşındaki Manuel Fernandez'in daha önce yasa dışı silah ve yüksek kapasiteli şarjör bulundurmaktan tutuklandığı ancak 35 bin dolar kefaletle serbest bırakıldığını belirtti.

Sabıkalı adamın evinden 500'den fazla silah çıktı

KOLEKSİYON AMAÇLI TOPLUYOR

LA Times gazetesi, soruşturmayı yürüten kaynaklara dayanarak yaptığı haberde, Fernandez'in silahları şiddet eylemlerinde kullanmak üzere değil, koleksiyon amaçlı topladığının anlaşıldığını aktardı.

ABD Alkol, Tütün ve Ateşli Silahlar Bürosu görevlilerinin bazıları onlarca yıllık olduğu tahmin edilen silahlar üzerinde araştırma yaptığı kaydedildi.

ABD DÜNYADA KİŞİ BAŞINA EN FAZLA SİLAHIN DÜŞTÜĞÜ ÜLKE

Dünyada kişi başına en fazla ateşli silahın düştüğü ülke olan ABD'de 2011-2015 yılları arasında ateşli silahlar nedeniyle yaklaşık 167 bin kişi hayatını kaybetti. ABD tarihi boyunca ülkenin girdiği savaşlarda ölen Amerikan vatandaşlarının sayısı 1 milyon 171 bin civarındayken ülkede ateşli silahlardan dolayı ölenlerin sayısının yaklaşık 1 milyon 393 bin olduğu tahmin ediliyor.

Sabıkalı adamın evinden 500'den fazla silah çıktı

Birleşmiş Milletlerin (BM) "Küçük Silahlar Araştırmasına" göre, dünya nüfusunun yüzde 4,4'ünü oluşturan ABD, tüm dünyadaki ateşli silahların (650 milyon) yaklaşık yüzde 42'sine sahip. Buna göre, şu anda ABD'de 300 milyondan fazla ateşli silah olduğu öngörülüyor.

Sabıkalı adamın evinden 500'den fazla silah çıktı

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