Sabri Sarıoğlu: Yağmur işte çocuklar bana kaldı

Çocuklarıyla birlikte geldiği AVM'de objektiflere yansıyan Sabri Sarıoğlu, büyük oğlu Sarp'ı eğlence merkezine götürürken, birlikte oyunlar oynayarak keyifli vakitler geçirdi.
"ÇOCUKLAR BENDE"
Tecrübeli futbolcu, "Çocuklarlar bana kaldı, Yağmur şu an işte" diyerek, eşi işteyken çocuklara baktığını esprili bir dille ifade etti.
Oyun merkezinden ayrıldıktan sonra çocuklarıyla birlikte yemek yiyen Sabri Sarıoğlu, hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen hayranlarını kırmayarak her biriyle samimi pozlar verdi.