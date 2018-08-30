Sade yaşam rehberi: Azla Mutlu Olmak

İnsan nefsi her şeyin daha fazlasına sahip olmak konusunda çok ısrarcı. Sahip olmak istediklerimizden uzakta kalınca da dipsiz bir kuyuya düşmüşçesine mutsuz oluyoruz. Peki biz nasıl mutlu olacağız?

(Francine Jay)

AZLA MUTLU OLMAK

Francine Jay, tüm dünyanın ilgisini sade ve minimalist yaşamın öncüsü olarak çekti. Jay, bu kitabında eşyalarımızla kurduğumuz ilişkiyi bir kez daha tanımlıyor ve kalabalıktan nasıl arınacağımızı söylüyor. Çünkü Jay’a göre, sade bir yaşam, bizi özgürleştiriyor.

Oysa etrafımızdaki her şey, şu günlerde en çok da sosyal medya, bize daha fazlasına sahip olduğumuzda mutlu olacağımızı işaret eder gibi. Hepimiz hayattan ne beklediğimizi sürekli araştırıyoruz ve bir hengamenin içinde mutluluk denen kavramın gelip bizi bulmasını bekliyoruz. Peki ya bunun yolu gerçekten de sadelikten geçiyorsa?

Azla Mutlu Olmak

Francine Jay

Çev.: Atilla Erol

Aganta Kitap

S.: 231

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Damla Karakuş

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