Sadeleştirilmiş ve eleştirel baskılar bir arada: Araba Sevdası – Mai ve Siyah

İletişim Yayınları, eski eserlerin orijinal baskısının yanında eleştirel ve günümüz Türkçesine göre sadeleştirilmiş hallerini aynı anda basarak, bize kitap okuma alanında yeni imkanlar sunuyor. Tabii bu özel eserleri bugün de anlayabilmek ve yaşatmak ayrıca özel bir duygu. Kasım 2014’te Recaizade Mahmut Ekrem’in ünlü eseri “Araba Sevdası”nı yayımlayan yayınevi, Şubat 2018’de de Halit Ziya Uşaklıgil’in “Mai ve Siyah” adlı eserini yayımladı.

(Recaizade Mahmut Ekrem)

ARABA SEVDASI

(Sadeleştirilmiş Basım)

Türk Edebiyatı’nın en özgün örneklerinden olan Araba Sevdası, Sultan Abdülaziz döneminde yaşanan bir trajikomik aşk hikayesini konu alır. Batılılaşmış, özenti karakterlerin dramı, ilk olarak bu romanla işlenmeye başlar ve kahramanımız Bihruz Bey, klasikleşir.

Sadeleştirilmiş bu baskıda, romanın orijinalinde yer alan resimlerin yanında kaynaklarını ve göndermelerini belirginleştiren metinlere, haritalara yer verilmiştir. Araba Sevdası, gerçek anlamda modern ilk romandır denebilir.

Araba Sevdası - Sadeleştirilmiş Basım

Recaizade Mahmut Ekrem

İletişim Yay.

S.: 311

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(Recaizade Mahmut Ekrem)

ARABA SEVDASI

(Eleştirel Basım)

İlk taslağının 1889’da yazıldığı tahmin edilen ve 1896’da Servet-i Fünun Dönemi’nde tefrika edilen roman, 1898’de kitaplaştırıldı. Tanzimat sonrası dönemde öne çıkan en önemli Türkçe roman oldu.

Bu eleştirel basım, romanın orijinalinde yer alan resimlere ve tefrika ile kitap arasındaki farklara, romanın kaynaklarını ve göndermelerini belirginleştiren metinlere, haritalara yer verilmiştir.

Araba Sevdası - Eleştirel Basım

Recaizade Mahmut Ekrem

İletişim Yay.

S.: 351

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(Halit Ziya Uşaklıgil)

MAİ VE SİYAH

(Sadeleştirilmiş Basım)

Mai ve Siyah’ta, Halit Ziya Uşaklıgil, bireyin edebiyatta “birey” olarak da var olabileceğini göstermektedir. İşte bu sebepten bu roman, edebiyat tarihimizin köşe taşlarındandır.

Roman, şair olma hayalleri kuran genç Ahmet Cemil’in hayallerinin aksine umutsuzluklarla, yenilgilerle, mücadele geçen hayatını anlatıyor. Aynı zamanda dönemin özellikleri de kendini gösterir. Bu sadeleştirilmiş basım, 1938’de, bizzat Uşaklıgil tarafından sadeleştirilmiş nüshası üzerinden hazırlanmıştır.

Mai ve Siyah - Sadeleştirilmiş Basım

Halit Ziya Uşaklıgil

İletişim Yay.

S.: 420

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(Halit Ziya Uşaklıgil)

MAİ VE SİYAH

(Eleştirel Basım)

Mai ve Siyah, edebiyatımızın karanlık romanı. Bu eleştirel basımda, 1898’de yayımlanan ilk baskısı temel alınır, ancak tefrikası da dahil edilir. Nüshalar arasındaki farklar işlenerek dönemler arasındaki edebi değişimleri ve dönüşümleri de ortaya çıkarır.

Bu basımda, 1898 yılı nüshasında yer alan resimlere ve ayrıca zenin dipnotlara yer vererek çok yönlü bir okumanın imkanını sunuyor.

Mai ve Siyah - Eleştirel Basım

Halit Ziya Uşaklıgil

İletişim Yay.

S.: 674

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Damla Karakuş

[email protected]