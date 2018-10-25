Sadettin Saran ile Emina Jahovic birbirlerini takip etmeye başladı

Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic'in adı bir süredir Sadettin Saran ile anılıyordu.

AŞKI İNKAR ETTİLER

Hatta Sadettin Saran'ın Instagram hesabından paylaştığı bir kare olay olmuştu. Sadettin Saran her ne kadar fotoğraftaki kişinin kızı olduğunu iddia etse de sıkı takipçiler fotoğrafın Emina Jahovic'e ait olduğu kanıtlamıştı. Şimdi ise ikili birbirlerini takip etmeye başladı.

Emina Jahovic en son Belgrad'da geçirdiği kazayla gündeme gelmişti. Kaza sonrasında ise şöyle bir açıklama yapmıştı: “Sevgili arkadaşlarım, haberlerde çıktığı gibi geçirdiğim trafik kazası sonrası sağlık durumum kötü değil bu bilgiyi sizlerle paylaşmak istedim. Belgrad’da setteyim, bir miktar da olsa yaşadıklarımın şoku hala üzerimde. Çalışmaya devam ediyorum. Destekleriniz için çok teşekkür ederim, hepinizi seviyorum.”