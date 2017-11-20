Saffet Sancaklı'dan Rasim Ozan Kütahyalı'ya tepki

Bir çeşit askeri top olan obüs, havan topunun büyüğü ve mobilize modelidir.

Emlak Konut GYO'nun "Bizim Mahalle" adıyla duyurduğu Küçükçekmece'deki arsasının 2. etap ihalesini kazanan Dağ Mühendislik oldu.

TBMM'de 2. kez Başkan seçilen Kahraman teşekkür konuşmasında kardeşlik vurgusu yaptı.

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1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar hızlandı

1915 Çanakkale Köprüsü için hem Avrupa, hem de Asya kıtasında çalışmalar devam ediyor.