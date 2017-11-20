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Saffet Sancaklı'dan Rasim Ozan Kütahyalı'ya tepki

Rasim Ozan Kütahyalı'nın canlı yayında Boşnaklarla ilgili kullandığı pornografik ifadesine ilk tepki Balkan Türkü Saffet Sancaklı'dan geldi.

20.11.2017 - 16:32
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Saffet Sancaklı'dan Rasim Ozan Kütahyalı'ya tepki

MHP milletvekili Saffet Sancaklı, Rasim Ozan Kütahyalı'nın tepki çeken sözlerinin ardından Beyaz TV'nin sahibi Osman Gökçek'i arayarak Kütahyalı'nın ekrandan alınmasını istedi.

"ŞEREFSİZ OĞLU ŞEREFSİZ"

Sancaklı "Şerefsiz oğlu şerefsiz. Böyle insanların artık toplum dışına çıkarılması lazım. Bu işin peşini bırakmayacağım." sözleriyle tepkisini dile getirdi.

ÖZÜR DİLEDİ

Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programında söylediklerinin yanlış anladığını belirten Rasim Ozan Kütahyalı da, gelen tepkilerin ardından sosyal medya hesabından özür mesajı yayınladı.

Saffet Sancaklı'dan Rasim Ozan Kütahyalı'ya tepki

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