Safranbolu en iyi korunan 20 kent arasında

Osmanlı mimarisini, şehir hayatını ve kültürünü yansıtması dolayısıyla ‘Osmanlı’nın parmak izi’ olarak adlandırılan Safranbolu’da , ‘Tarihsel ve Doğal Sit Alanı’ kararı alındıktan sonra geçen 42 yıllık sürede, tarihi eserlerin geleceğe taşınması için çok sayıda restorasyon çalışması yapıldı.

KÜLTÜREL VARLIKLAR KORUNUYOR

Türk Belgesel Sinemacılığının ustası olarak gösterilen merhum Süha Arın tarafından 1976’da çekilen ‘Altın Portakal Ödül’lü ‘Safranbolu’da Zaman’ belgeseli ile Yüksek Mimar Yavuz İnce’nin çalışmaları ile ilçenin koruma altına alınarak kültürel varlıkların restore edilmesinin önünü açıldı.





GÜNÜMÜZÜN DÜNYA MİRAS KENTİ

Safranbolu’nun koruma altına alınma sürecinin 1970’li yıllarda başladığını ifade eden Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, "Süha Arın, Mimar Yavuz İnce gibi Safranbolu sevdalısı büyüklerin koruma altına alınmada büyük rolleri oldu. O dönemlerdeki çalışmalar Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ön görüsüyle günümüze bir dünya miras kenti olarak ulaştı" dedi.





MÜZE OLARAK HİZMET VERECEK

Fatih Ürkmezer, "Sadece genel yönetimin yönlendirmesiyle değil, Safranbolu halkının da çok büyük bir bilinci var, yaşadığı kenti sahiplenmesi, korumacılık anlayışı gibi. Onların sahiplenmesi ve devletin de yönlendirmesiyle Safranbolu sadece Türkiye’de değil, dünyada koruma altında olan 20 şehirden biri. Yine, 57 tarihi çeşme ile Sultan 2. Abdülhamid tarafından 1909 yılında ‘Rüştiye’ olarak yaptırılan binanın (Kalealtı İlkokulu) restorasyon çalışmalarının devam ediyor. Kent Tarihi Müzesi de tarihi cezaeviyle bir bütün olarak yeniden müze şeklinde hizmete sunulacak" diye konuştu.



