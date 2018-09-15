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Safranbolu'da 67 tarihi dükkan restore edilecek

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 67 tarihi dükkanın ön cephesi restore edilecek.

AA | 15.09.2018 - 17:04..
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Karabük'te, Safranbolu Belediyesi tarafından Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'na (BAKKA) sunulan "Tarihi Çarşılarımız Gün Yüzüne Çıkıyor" Projesi, 2018 yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında kabul edildi.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, proje kapsamında Tarihi Çarşı bölgesinde bulunan 67 tarihi dükkanın ön cephe restorasyon çalışmasının başlatılacağını söyledi.

Safranbolu'da 67 tarihi dükkan restore edilecek

"GELECEK NESİLLERE AKTARMAK İSTİYORUZ"

Proje sözleşmesinin imzalandığını aktaran Fatih Ürkemzer, "Dünya mirasımız Safranbolu korumacılıktaki başarısıyla adından sıkça söz ettirmekte. Bizler de bu önemli mirası koruma ve gelecek nesillere aldığımız gibi ulaştırmak adına çeşitli projeler gerçekleştirmekteyiz. Hazırlamış olduğumuz projenin BAKKA tarafından kabul edilmesi bizleri mutlu etti. Bu projenin kısa sürede hayata geçirilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Safranbolu'da 67 tarihi dükkan restore edilecek

"HİZMETE SUNACAĞIZ"

Fatih Ürkmezer, yine önemli bir projeyle ilçenin en çok ziyaretçi alan Tarihi Çarşı bölümünde bir çalışma yapacaklarına değinerek, "Bu kapsamda, Saraçlar, Kunduracılar ve Semerciler sokaklarında, sokak sağlıklaştırması kapsamında 67 dükkanın ön cephe restorasyonunu başlatacağız. İnşallah projeyi kısa sürede tamamlayıp, halkımızın ve kentimizi ziyaret edenlerin hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı.



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