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Sağanak yağış İstanbul'u su altına aldı

İstanbul'da akşam saatlerinde hızını arttıran sağanak yağış, su birikintilerinin yaşanmasına neden oldu.

İHA | 14.09.2018 - 01:31..
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Sağanak yağış İstanbul'u su altına aldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sel ve su baskınları konusundaki uyarısının ardından başlayan yağış, İstanbul'da bazı caddelerin kapanmasına neden oldu.

Sağanak yağış İstanbul'u su altına aldı

İstanbul'da su birikintileri başladı VİDEO

ARAÇLAR CADDELERDE KALDI

Gündüz saatlerinde zaman zaman etkili olan yağış, akşamdan itibaren etkisini arttırdı. Balıkesir ve Tekirdağ'dan gelen sel haberlerinin ardından İstanbul'da da birçok bölgede su birikintisi oluştu.

Geç saatlerde trafikte bulunan sürücüler su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Ara ara çakan şimşek ve gökgürültüsü ise vatandaşların korkulu anlar yaşamasına neden oldu.

Sağanak yağış İstanbul'u su altına aldı


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