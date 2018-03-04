İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan ve gittikçe etkisini artıran yoğun yağış, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Meteoroloji, İstanbul'da bugün il genelinde yer yer kuvvetli sağanak uyarısı yapmıştı.

YAĞMUR NEDENİYLE DUVAR ÇÖKTÜ

İstanbul'da sabahtan beri etkisini sürdüren sağanak yağmur, Eyüp'te parkın duvarının çökmesine neden oldu. İdris Bitlis Parkı’nın istinat duvarı, park halindeki araçların üzerine çöktü. Olay yerine hemen itfaiye ekipleri çağırıldı. Duvarın üzerine çöktüğü toplam 5 araç zarar gördü. 1 aracın ise devrildiği görüldü. Araçları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Sağanak yağış nedeniyle duvar araçların üzerine çöktü