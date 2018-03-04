taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.859
USD
3,8090
EURO
4,6982
ALTIN
161,92
PETR
64,5300

Sağanak yağış nedeniyle duvar araçların üzerine çöktü

Yağmurlu ve karanlık bir sabaha uyanan İstanbul, sağanak yağışa teslim oldu. İstanbul'da erken saatlerinden beri etkili olan sağanak yağış, Eyüp'te bir parkın duvarını çökmesine neden oldu.

Haber Merkezi | 04.03.2018 - 14:02..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Sağanak yağış nedeniyle duvar araçların üzerine çöktü

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan ve gittikçe etkisini artıran yoğun yağış, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Meteoroloji, İstanbul'da bugün il genelinde yer yer kuvvetli sağanak uyarısı yapmıştı.

Sağanak yağış nedeniyle duvar araçların üzerine çöktü

YAĞMUR NEDENİYLE DUVAR ÇÖKTÜ

İstanbul'da sabahtan beri etkisini sürdüren sağanak yağmur, Eyüp'te parkın duvarının çökmesine neden oldu. İdris Bitlis Parkı’nın istinat duvarı, park halindeki araçların üzerine çöktü. Olay yerine hemen itfaiye ekipleri çağırıldı. Duvarın üzerine çöktüğü toplam 5 araç zarar gördü. 1 aracın ise devrildiği görüldü. Araçları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Sağanak yağış nedeniyle duvar araçların üzerine çöktü

 

Sağanak yağış nedeniyle duvar araçların üzerine çöktü

Sağanak yağış nedeniyle duvar araçların üzerine çöktü

Sağanak yağış nedeniyle duvar araçların üzerine çöktü

Sağanak yağış nedeniyle duvar araçların üzerine çöktü

Sağanak yağış nedeniyle duvar araçların üzerine çöktü

Sağanak yağış nedeniyle duvar araçların üzerine çöktü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Renkli yazıcıyla sahte para bastı
Muğla’nın Datça ilçesinde, renkli yazıcıyla evinde bastığı sahte paralarla pazarda alışveriş yapan şüpheli, polisin takibi sonucu yakalandı.
Sınırda 3 DEAŞ’lı yakalandı
Suriye sınırındaki Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde, 69 tabancayla yakalanan yabancı uyruklu 3 şüphelinin, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu ortaya çıktı.
86 yaşında, sınırın sıfır noktasında çobanlık yapıyor
Suriye sınırının sıfır noktasında çobanlık yapan 86 yaşındaki Hatice nine, "Yaşananlardan korkmuyoruz. Askerimiz, onları yok edip, gelecek. Eskiden dibimizde terör vardı, şimdi bitti" dedi.
Afrin'de Bafelyon Dağı teröristlerden temizlendi
TSK tarafından başlatılan ‘Zeytin Dalı Harekatı’nın 44'üncü gününde Bafelyon köyü ve dağı teröristlerden arındırıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Konyalı berberden obüs mermili saç modeli

Konyalı berberden obüs mermili saç modeli

98
Mustafa Kemal'in Suriye'deki son karargâhı: Raco

Mustafa Kemal'in Suriye'deki son karargâhı: Raco

96
Terörist Murat Karayılan ABD'den yardım istedi

Terörist Murat Karayılan ABD'den yardım istedi

62
ODTÜ'lü Hüseyin Bağcı Afrin açıklamalarından memnun değil

ODTÜ'lü Hüseyin Bağcı Afrin açıklamalarından memnun değil

214
Dünyanın en eski soy ağacı çıkarıldı

Dünyanın en eski soy ağacı çıkarıldı

32
Rus bayraklı YPG karargâhının son hali

Rus bayraklı YPG karargâhının son hali

31
Orgeneral Hulusi Akar, komandolara birlikte yemin etti

Orgeneral Hulusi Akar, komandolara birlikte yemin etti

46
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM