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Sağanak yağışlar ve sert rüzgarlar için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz'de sağanak yağışların gündelik hayatı olumsuz etkileyeceğini açıkladı.

Haber Merkezi | 01.10.2018 - 03:13..
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Sağanak yağışlar ve sert rüzgarlar için uyarı

Hava sıcaklıklarının ülkenin batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı belirten müdürlük, kuvvetli yağışlarla birlikte sert rüzgarların da çıkacağını ifade etti.

BİRÇOK BÖLGEDE SAĞANAK BEKLENİYOR

Edirne, Kırklareli, Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla çevreleri ile Antalya ve Burdur'un doğu ve Isparta'nın güney kesimlerinde kuvvetli yağış olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Giresun, Bayburt ve Gümüşhane çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

SAATTE 70 KİLOMETREYİ BULACAK

Yağışların Edirne, Kırklareli, Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla çevreleri ile Antalya ve Burdur'un doğu ve Isparta'nın güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.

Rüzgarın Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat), Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (60-70 kilometre/saat), Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve Doğu Anadolu'nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

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