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Sağlık Bakanı: İlaca erişim kolaylaşacak

82 yaşındaki Yusuf Topal'ın ölümü sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi.

Haber Merkezi | 31.07.2018 - 07:57..
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82 yaşındaki Yusuf Topal yürüme güçlüğü çeken eşine ilaç yazdırmak için Giresun'daki 15 Temmuz Şehitler Aile Sağlığı Merkezi'ne gitti.

DOKTOR REÇETE YAZMAYI REDDETTİ

Doktor Ö.Y.'ye başvuran Yusuf Topal, eşi adına düzenlenen sağlık kurulu raporunu göstererek ilaçları reçeteye yazdırmak istedi. Ancak, doktor, hastayı görmeden ilaçları yazamayacağını belirtti. Topal ise evde bakım hizmeti kararı olduğuna dair raporu göstererek, sağlık görevlilerinin eve gelmesini talep etti.

DOKTOR POLİS ÇAĞIRDI

İddiaya göre, doktor Ö.Y. ile Yusuf Topal arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında doktorun 'beyaz kod' vermesi üzerine, polis ekipleri sağlık merkezine geldi.

Polisler müdahalesi sonrası yaşlı adam ters kelepçe takılarak götürüldü. Ardından kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti.

"RAPOPLU HASTALARLA İLGİLİ SÜRECİ YENİDEN ELE ALACAĞIZ"

Topal'ın vefatının 'kendisini derinden üzdüğünü' söyleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Hürriyet'e şu açıklamayı yaptı: “Özellikle raporlu hastalarla ilgili süreci yeniden ele alıp vatandaşımızın, hastamızın ilaca erişimini kolaylaştıracak bir düzenleme yapalım istiyoruz. Bu konudaki sorunları biliyoruz. Çözmek için paydaşlarla birlikte gayret içindeyiz. Önümüzdeki günlerde de bu konularla ilgili daha net ifadeler kullanmak mümkün olabilir. Soruşturma devam ettiği için detaya girmem doğru olmaz.”

Sağlık Bakanı: İlaca erişim kolaylaşacak

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