Sağlık Bakanlığı 12 bin 500 personel alacak

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre 12 bin 500 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacak.

KPSS PUANLARINA BAKILACAK

Sözleşmeli pozisyona yerleştirme işlemleri, adayların Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanları ve tercihleri doğrultusunda ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek.

Adaylar, tercihlerini 7-13 Haziran tarihlerinde, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ve ÖSYM tarafından ilan edilecek kılavuzda yer alan kurallara göre yapacak.

Yerleştirme takvimi ve sözleşmeli pozisyonlara ilişkin detaylı bilgilere "www.osym.gov.tr web" adresinden erişilebilecek.