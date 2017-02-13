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Sağlık Bakanlığı sınır ötesinde yeni bir hastane kuruyor

Sağlık Bakanlığı tarafından Cerablus'un ardından Suriye'nin Rai olarak bilinen Azez ve Çobanbey mevkine de hastane yapılıyor.

13.02.2017 - 14:15
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Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Hasan Aydınlık ve Afet ve Acil durum yönetimi Daire Başkanı Dr. Hakan Güdücü, yanlarında bulunan heyetle birlikte, Suriye’nin Azez ve Çobanbey bölgesinde oluşturulması planlanan hastane binasında inceleme yaptı.

HEYET, EKSİKLİLERİ VE İHTİYAÇLARI BELİRLEDİ

Kilis İl Sağlık ve Halk Sağlığı Müdürü Dr.Turgay Happani, Kilis Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Serdar Sarıfakı, Devlet Hastanesi Başhekimi Erşan Öztin’den de eşlik ettiği heyet, eksiklikler ve ihtiyaç duyulan donanımları da belirledi. Dr. Aydınlık, Çobanbey Sıhhi Tahliye noktasında görev yapan UMKE ve 112 Acil personellerini ziyaret etti. Aydınlık, sınır ötesindeki üste çalışan personele Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın selamını ileterek, teşekkür etti.

Sağlık Bakanlığı sınır ötesinde yeni bir hastane kuruyor

Sağlık Bakanlığı sınır ötesinde yeni bir hastane kuruyor

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