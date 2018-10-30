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Sağlıklı beslenme için ilkokullara yemek verilecek

Cumhurbaşkanlığının 2019’a yönelik yıllık programının sağlık alanındaki hedefleri arasında, Beslenme Dostu Okul Programı uygulamasına devam edilmesi ve ilkokullarda okul yemeği programı olacak.

AA | 30.10.2018 - 09:15..
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Resmi Gazete’de yayımlanan ‘2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda sağlık hizmetlerine yönelik hedefler sıralandı.

Vatandaşların yaşam kalitesi ve süresinin yükseltilmesi ile ekonomik, sosyal ve kültürel hayata bilinçli, aktif ve sağlıklı bir şekilde katılımlarının sağlanması, amaçlanan hedefler arasında yer aldı.

BESLENME DOSTU OKUL PROGRAMI DEVAM EDECEK

Beslenme Dostu Okul Programı uygulamasına devam edilecek, bunun yanında ilkokullarda okul yemeği programına başlanacak. Tüketicilerin, besin içeriklerini sağlık açısından daha kolay değerlendirmesini sağlamak amacıyla gıda ambalajlarındaki renkli ön yüz etiketleme uygulamasına geçilecek.

Sağlıklı beslenme için ilkokullara yemek verilecek

ÇOCUK SAĞLIĞI İÇİN İŞBİRLİĞİ

Sağlık Bakanlığı, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte bebek ve çocuk sağlığının geliştirilmesine yönelik olarak tamamlayıcı beslenme desteklenecek.

Tüm bebek ve çocukların hemoglobin ölçümleri planlanan zamanda yapılarak, demir ve D vitamini preparatlarının aile hekimleri aracılığıyla belirlenen program kriterleri dahilinde bebeklere ulaştırılması ve preparatların kullanımının izlenmesi sağlanarak kullanım düzeyi artırılacak.

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