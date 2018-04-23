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Sağlıklı yaşamın 5 altın kuralı

TRT 1'in sevilen sağlık programı 'Doktor Geldi'de bugün sağlıklı yaşamın kurallarına değinildi.

Haber Merkezi | 23.04.2018 - 17:37..
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Sağlıklı yaşamın 5 altın kuralı

Doç. Dr. Halit Yerebakan'ın TRT1'de sunduğu 'Doktor Geldi'de bu hafta sağlıklı yaşam ele alındı.

Sağlıklı yaşamın 5 altın kuralı İZLE

İLK SIRADA TANSİYON VAR

Doç. Dr. Halit Yerebakan, sağlıklı yaşam için 5 altın kuraldan bahsetti. Buna göre; ilk sırada tansiyon bulunuyor. Tansiyonun minimum düzeyde tutulması ise yaşama 10 yıl ekliyor. Doç. Dr. Halit Yerebakan, kontrolsuz tansiyon hastalığına 'kontrolsüz katil' ismini verdiklerini de sözlerine ekledi. Ayırca tansiyon ölçmenin de önemli olduğu vurguladı.

Sağlıklı yaşamın 5 altın kuralı

STRES ÜÇÜNCÜ SIRADA

İkinci sırada ise uyuşturucu madde ve sigara yer alırken, üçüncü olarak stres yer aldı.

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