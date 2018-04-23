Doç. Dr. Halit Yerebakan'ın TRT1'de sunduğu 'Doktor Geldi'de bu hafta sağlıklı yaşam ele alındı.

Sağlıklı yaşamın 5 altın kuralı İZLE



İLK SIRADA TANSİYON VAR

Doç. Dr. Halit Yerebakan, sağlıklı yaşam için 5 altın kuraldan bahsetti. Buna göre; ilk sırada tansiyon bulunuyor. Tansiyonun minimum düzeyde tutulması ise yaşama 10 yıl ekliyor. Doç. Dr. Halit Yerebakan, kontrolsuz tansiyon hastalığına 'kontrolsüz katil' ismini verdiklerini de sözlerine ekledi. Ayırca tansiyon ölçmenin de önemli olduğu vurguladı.

STRES ÜÇÜNCÜ SIRADA

İkinci sırada ise uyuşturucu madde ve sigara yer alırken, üçüncü olarak stres yer aldı.