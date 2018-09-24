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Sagopa Kajmer'i sahnede elektrik çarptı

Sahnede elektrik akımına kapılan Sagopa Kajmer'in durumu iyi, ancak sosyal medyada yapılan esprilerin durumu iyi değil.

Haber Merkezi | 24.09.2018 - 16:19..
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Sagopa Kajmer'i sahnede elektrik çarptı

Ünlü rapçi Sagopa Kajmer daha önce Cübbeli Ahmet'e olan yakınlığıyla biliniyordu. Kendisi de cübbeyle dolaşmaya başlayan Sagopa, sosyal medyada bir takipçisine verdiği yanıtta ateist olduğunu açıklamıştı.

Şaşkınlık yaratan açıklamanın üzerinden uzun bir süre geçti.

Sagopa Kajmer'i sahnede elektrik çarptı

KONSER SIRASINDA ELEKTRİK ÇARPTI

Sagopa Kajmer, geçen hafta konser verdiği sırada bastıran yağmurun kurbanı oldu. Monitörlerden biri kısa devre yapınca Sagopa’yı elektrik çarptı.

"ATEİST SAGOPA KAJMER'İ ELEKTRİK ÇARPTI"

Bu olayın yaşanmasının ardından bazı internet sitelerinde yer alan haberler "Ateist Sagopa Kajmer'i elektrik çarptı" başlığıyla verildi. Sosyal medyada, Sagopa Kajmer'le ilgili çok sayıda komik yorum yapıldı.

Elektrik akımına maruz kalan Sagopa'nın durumumun iyi olduğu bildirildi.

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