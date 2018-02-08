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Şahan Gökbakar'ın film galasına giden olmadı

Son filmindeki karakterinin çalıntı olduğu iddia edilen Şahan Gökbakar'ın düzenlediği gala gecesine sanat camiası ilgi göstermedi.

Haber Merkezi | 08.02.2018 - 16:14..
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Şahan Gökbakar'ın film galasına giden olmadı

Komedyen Şahan Gökbakar'ın son filminde oynadığı karakter, 1980'li yıllarda Metin Akpınar'ın hayat verdiği "Kibarcık" karakterine benzerliğiyle tartışmaları başlatmıştı.

BU KADAR BENZERLİK OLUR MU

Yeni filmindeki karakteri çaldığı iddia edilen Şahan Gökbakar, yeni film için kötü bir başlangıç yaptı.

Şahan Gökbakar'ın film galasına giden olmadı

3 ÜNLÜ KATILDI

Film için düzenlenen galaya sanat camiasından sadece 3 ünlü isim katıldı.

Galaya; Gökbakar'ın çocukluk arkadaşı Mustafa Ceceli, komşusu Engin Altan Düzyatatan ve Murat Cemcir gibi isimler katıldı.

GERGİN GECE

Şahan Gökbakar'ın gala gecesinde çekilen fotoğrafı, komedyenin gerginliğini de gözler önüne serdi.

"Yeni filminizden beklentiniz nedir?" sorusuna yanıt veren komedyen, büyük bir başarı beklemediğini ifade etti.

Şahan Gökbakar'ın film galasına giden olmadı

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