Plajda gizlice kadınları fotoğraflayan şahıs yakalandı

Konyaaltı sahilinde geçtiğimiz pazar günü, 26 nolu plajda saat 17.00 sıralarında, Ankara’dan tatil için Antalya’ya gelen bir kadın, sahilde güneşlenirken H.K. isimli bir şahsın cep telefonuyla fotoğraflarını çektiğini fark etti.

Tedirgin olan kadın, durumu hemen yanındaki başka bir tatilci kadın ile paylaştı. Bunun üzerine H.K.’nın yanına fark ettirmeden giden diğer tatilci, şahsın cep telefonuna bakınca, kendi fotoğraflarının da olduğunu gördü. Oradan hemen ayrılan kadın, durumu plajdaki özel güvenlik görevlilerine bildirdi.

TELEFONUNDA BAŞKA KADINLARIN DA FOTOĞRAFLARI BULUNDU

İhbarın ardından 2 kadın özel güvenlik görevlisi tarafından kontrol edilen H.K.’nın cep telefonunda birden fazla kadının fotoğrafı olduğunu tespit edildi. Şüpheliyi etkisiz hale getiren güvenlik görevlileri durumu polise bildirdi.

Kısa süre sonra sahile gelen Asayiş Şube Güven Timleri’ne bağlı Martı Timleri H.K.’yı gözaltına aldı.

FOTOĞRAFLARI SİLİP ÖZÜR DİLEDİ

Polis merkezine götürülen H.K. burada şikayetçi kadın ile yüzleştirildi. Fotoğraflarını çektiği kadından özür dileyen H.K .fotoğrafların tamamını da sildi.

Kadınların hakkındaki şikayetten vazgeçtiği H.K. ifadesi alındıktan sonra polis merkezinden serbest bırakıldı.