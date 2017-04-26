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Sahipsiz eşek 3 çocuğu hastanelik etti

Siirt’te 3 kardeş dışarıda oyun oynarken, kuduz olduğundan şüphelenilen eşeğin saldırısına uğradı. Kardeşler hastanede tedavi görüyor.

26.04.2017 - 14:41
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Siirt’in Pervari İlçesi'ne bağlı Kocaçavuş Köyü'nde dışarıda oyun oynayan 6 yaşındaki Medine, 7 yaşındaki Muhammet ve 10 yaşındaki Şeymanur İlter kardeşler sahipsiz bir eşeğin saldırısına uğradı. Çeşitli yerlerinden ısırılan 3 çocuğu, eşeğe müdahale edip kovalayan köylüler güçlükle kurtardı. Eşeğin çeşitli yerlerinden ısırarak yaraladığı 3 kardeş, çağrılan ambulansla Pervari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sahipsiz eşek 3 çocuğu hastanelik etti

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Kardeşlerden durumu ağır olan Şeyma Nur İlter, burada yapılan müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunduğu için Siirt Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Medine ve Muhammet İlter kardeşler ise Pervari Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, 3 kardeşe saldıran eşeğin kuduz olabileceği şüphesiyle köyde inceleme başlattı.

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