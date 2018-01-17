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Sahte altın satan suç makineleri yakalandı

Mardin'in Midyat ilçesinde şüpheli bir otomobilde yapılan aramada 25 bin TL, 2300 dolar para ve 1 miktar sahte altın yakalandı.

İHA | 17.01.2018 - 02:05..
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Mardin’in Midyat ilçesinde Midyat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından Midyat-İdil uygulama noktasında yapılan kontrollerde şüphelenilen 1 otomobilde yapılan aramada 25 bin TL, 2300 dolar ve 1 miktar sahte altın yakalandı.

Sahte altın satan suç makineleri yakalandı

EMNİYETTE 22 ADET KAYDI VAR

Şüpheli şahıslar, H.E., M.Ş.E., Ş.A., A.K. gözaltına alındı. M.Ş.E. isimli şüphelinin daha önce, yağma, dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, kapkaççılık suçlarından 22 adet kaydı olduğu öğrenildi. H.E.’nin ise dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, hırsızlık suçlarından 28 adet kaydı olduğu öğrenildi.

Yapılan aramada ele geçirilen 25 Bin TL, 2300 Dolar ve 1 miktar sahte olduğu düşünülen altına el konuldu.

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