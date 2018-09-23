Sahte bel fıtığı doktoru yakalandı

İstanbul'da bel fıtığı şikayeti olan bir kişiyi çekiç ve kazıkla sözde tedavi ederek kısmi felç geçirmesine neden olan "Kara Hekim" lakaplı Metin A. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Polisler tarafından bulunan Metin A. emniyet birimlerince yakalandı.

HASTALARI FELÇ BIRAKIYOR

Temel Aykut isimli bir hasta, "Kara hekim" lakaplı Metin A.'ya tedavi olmak istedi. İddiaya göre Metin A. ve Temel Aykut Ümraniye'de buluşmuştu. Uyguladığı çekiç, kazık gibi yöntemlerle sözde hastalığı sona erdirdiği belirtilen "Kara Hekim" hastalarının şikayetleri üzerine polisler tarafından takibe alıınmıştı.

Bel fıtığı için gitti, çekiçle tedavi etmeye çalıştılar - VİDEO

Kara Hekim lakaplı Metin A'nın tedavi yöntemleri nedeniyle çok sayıda hasta felç kalma riskiyle karşı karşıya.