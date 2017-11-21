Sahte diplomalı öğretmen beraat etti

Olay, Trabzon Dernekpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün, Mili Eğitim Bakanlığı MEBBİS sistemi üzerinden öğretmenlerin bilgilerinin güncellemesi sırasında ortaya çıktı.

OLAYIN ORTAYA ÇIKIŞI

İddiaya göre güncelleme yapan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, kendisini 19 yıl önce Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olmuş gibi göstererek öğretmen olan Rukiye G.S.'nin bazı belgeleri üzerinde tarih ve sayı olmadığını belirledi. Bunun üzerine Rukiye G.S.'den 19 yıllık öğretmenlik diploması ve sistemde yer alan bazı belgeler istendi.

4 YILDAN 12 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Getirilen belgeleri inceleyen Dernekpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Rukiye G.S.'ye ait evrakın sahte olduğunu belirledi ve durumu Bakanlığa bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen Milli Eğitim Bakanlığı, açığa alarak ihraç ettiği Rukiye G.S. hakkında suç duyurusunda bulundu. Trabzon Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Rukiye G.S, sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın ardından iddianamesi tamamlanan sahte evrakla öğretmenlik yaptığı belirtilen Rukiye G.S. hakkında 'resmi belgede sahtecilik' ve 'nitelikli dolandırıcılık' iddiasıyla, 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDEN BERAAT KARARI

Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde öğretmenlik görevinde bulunduğu sırada yapılan incelemelerde diplomasının sahte olduğu anlaşılan ve hakkında 'resmi belgede sahtecilik' ve 'kamu kurum ve kuruluşları, tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' iddiasıyla dava açılan Rukiye G.S.'nin duruşmasına 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün karar duruşması görüldü. Rukiye G.S.'nin katılmadığı, taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada, mahkeme heyeti, sanığın üzerine atılı 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan TCK'nın 204/1 maddesi gereğince cezalandırılması talebi ile açılan kamu davasının yapılan yargılamasında atılı suçun yasal unsurları oluşmuş şekilde işlendiğine dair mahkûmiyetini gerektirir nitelik ve derecede her türlü şüpheden uzak somut, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden atılı suçtan beraatine karar verdi. Mahkeme heyeti yine 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan ise sanık Rukiye G.S.'nin TCK'nın 158/1-d maddesi uyarınca da cezalandırılması talebiyle açılan kamu davasının yapılan yargılamada atılı suçtan yasal unsurların oluşmadığı anlaşıldığından beraat yönünde karar kıldı.

'BU OLAY BENİM BUNCA YILLIK SIRRIMDI'

Dernekpazarı Atatürk İlkokulu'nda sınıf öğretmenliği yapan ve 2005’te yılın öğretmeni seçilen Rukiye G.S., savcılık soruşturmasındaki ifadesinde mezuniyet belgesini 19 yıl önce Ankara’nın Sincan İlçesi’nde İrfan isimli bir kişiden aldığını ve öğretmen olarak işe başladığını anlatmıştı. Yaşanan olayın kendisinde sır olduğunu ve ilk olarak Erzurum’da göreve başladığını anlatan 4 çocuk annesi Rukiye G.S. savcılık soruşturmasında şu ifadeleri kullanmıştı: "20 yılı doldurunca emekliliğe hak kazanacaktım. Çok pişmanım. Devleti zarara uğratmadım. Çok çalıştım. Rapor kullanmadım. Sicilim başarılarla doludur. Benim 19 senelik emeklerim ne olacak? Mesleğe atanıp göreve başladıktan sonra bu işin duyulması konusunda çok korktum. Meslek hayatımda çok başarılı oldum. Bu olay benim bunca yıllık sırrımdı. Ama çok sıkıntısını yaşadım. Kalp hastası oldum. Bu olay ortaya çıktıktan sonra kalp hastalığı nedeniyle tedavi gördüm. Ömür boyu ritim bozukluğu ilacı kullanacağım"

Kararı değerlendiren sanık avukatı Ali Sürmen, "Diploması olmadığı için öğretmenliğe geri dönemeyecek. Ama üzerine atılı suçlardan yeterli delil olmadığı için beraat etti" dedi.