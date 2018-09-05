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Sahte içki imalathanesine baskın

Mersin'de sera görünümü verilen sahte içki imalathanesinde 7 bin 710 litre sahte içki ele geçirildi.

AA | 05.09.2018 - 10:09..
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kentte sahte içki imal edip piyasaya süren şahıslara yönelik çalışma başlattı.

Sahte içki imalathanesine baskın

Merkez Akdeniz ilçesi Adanalıoğlu Mahallesi Limonlu mevkisinde sera görünümü kazandırılmış bir alanda sahte içki imal edildiği bilgisine ulaşan ekipler operasyon düzenledi.

Sahte içki imalathanesine baskın

7 BİN 710 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Sera ve yanındaki atıl bir evde yapılan aramada 5 bin 600 litre mayaya yatırılmış incir ve üzüm özlü meyve kokteyli şeklinde alkol, bin 180 litre etil alkol, 930 litre satışa hazır halde sahte rakı ve 350 mililitre anason olmak üzere toplamda 7 bin 710 litre sahte içki ve alkol yapımında kullanılan sıvı ele geçirdi.

Sahte içki imalathanesine baskın

Ayrıca aramada, sahte içki imalatında kullanılmak üzere düzenek hale getirilen 8 sanayi tipi tüp, 2 sanayi tipi ocak ve 2'şer damıtma ve kaynatma kazanına da el konuldu.

Olayla ilgili imalathane sahipleri M.G. ile A.B. gözaltına alındı.

Sahte içki imalathanesine baskın

Sahte içki imalathanesine baskın

Sahte içki imalathanesine baskın

Sahte içki imalathanesine baskın

Sahte içki imalathanesine baskın

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