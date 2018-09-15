taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1619
Euro
7.17455
Altın
1193.689
Borsa
94759.64
Gram Altın
236.535

Sahte polisin savunması: Ben de polisim

Fatih'te kendisini polis olarak tanıtarak bankamatikten para çeken vatandaşların paralarını çaldığı öne sürülen M.B., polisin takibi sonucu konakladığı otelin çevresinde gözaltına alındı.

DHA | 15.09.2018 - 22:50..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Alemdar Mahallesi'nde 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü Ö.S., bir bankamatikten 2 bin dolar ve 200 lira para çekti. Bu sırada Saylık'ın yanına gelen bir kişi, kendisinin “polis" olduğunu söyleyerek kimlik sorup üst araması yapmak istedi.

Saylık'ın arkasını dönmesini fırsat bilen bir şüpheli içerisinde para bulunan çantayı alarak lüks bir otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı. Saylık bir süre çantasını çalan dolandırıcının peşinden koştu. Saylık daha sonra polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

KİMLİĞİ ÇIKARIRKEN CÜZDANI ALDI

Polisin dolandırıcıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü sırada 18 Ağustus'ta Fatih Cankurtaran Mahallesi'nde yeni bir dolandırıcılık olayı yaşandı. B.D., Alemdar Caddesi üzerinde bulunan bir bankamatikten para çektiği esnada bir kişi yanına gelen bir kişi “polisö olduğunu söyleyerek kimlik sordu. D.'nin cüzdanından kimliğini çıkarmak istediği sırada şüpheli elindeki cüzdanı alarak kayıplara karıştı. D' de hemen polise giderek şikayetçi oldu.

Sahte polisin savunması: Ben de polisim

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro ekipleri, her iki olayın da benzer yönlerinin bulunması nedeniyle soruşturmayı derinleştirdi. Polis, her iki mağdurun ifadeleri doğrultusunda olaya karışan lüks otomobilin plakasını tespit etti. Polis, otomobilin sahibinin ifadeleri doğrultusunda şüphelinin M. B. olduğunu tespit etti. Öte yandan polis dolandırıcılık anlarının güvenlik kamera görüntülerine ulaştı. Görüntülerde, şüphelinin yanındaki bir kişiyle bankamatikten para çekenlerin yanına yaklaştığı, kimlik sorduğu ve daha sonra hızla uzaklaştığı görülüyor.

Sahte polisin savunması: Ben de polisim

OTELE GELİRKEN POLİSE YAKALANDI

Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler bunun üzerine soruşturmayı daha da derinleştirerek şüpheli M.B. isimli şüphelinin Şişli'de bir otelde kaldığını belirledi. Şüphelinin içeride bulunmadığını öğrenen polis, otel ve çevresinde gerekli önlemleri alarak beklemeye başladı. Polis, M.B.'yi bir süre sonra otele doğru geldiğini sırada gözaltına aldı.

YAKALANINC "BEN DE POLİSİM" DEDİ

M.B'nin üzerinde ve çantasındaki aramalarda 2 adet sahte polis tanıtım kartı ve 3 adet cep telefonu ele geçirildi. M.B'nin kendisini gözaltına alan polislere “Ben de polisim" dediği öğrenildi. Gözaltına alınan M.B.'nin emniyetteki sorgusu devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Sahte polisin savunması: Ben de polisim

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Adana'da otomobil kafeye daldı: 5 yaralı

Adana'da otomobil kafeye daldı: 5 yaralı

26
Çin'den Türkiye ile yerli para ile ticarete destek

Çin'den Türkiye ile yerli para ile ticarete destek

5
Air Albania ilk seferini İstanbul'a yaptı

Air Albania ilk seferini İstanbul'a yaptı

4
Dünyaca ünlü yapay zeka profesörü İTÜ'ye geliyor

Dünyaca ünlü yapay zeka profesörü İTÜ'ye geliyor

2
Kılıçdaroğlu nikah şahidi oldu

Kılıçdaroğlu nikah şahidi oldu

0
Milyonluk vurgun yapan dolandırıcılar yakalandı

Milyonluk vurgun yapan dolandırıcılar yakalandı

0
Milli grekoromenciler Dünya Şampiyonası’na hazırlanıyor

Milli grekoromenciler Dünya Şampiyonası’na hazırlanıyor

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM