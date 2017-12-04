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Sahte sterlinle dolandırıcılığa 2 gözaltı

Denizli'de, emekli Fehmi Karahan'ı sahte 280 bin sterlin bozdurmak bahanesiyle 150 bin TL dolandırdığı iddia edilen 1'i kadın 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı.

DHA | 04.12.2017 - 13:27..
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Olay, geçen cumartesi günü, Pamukkale ilçesinde meydana geldi. F.G. (28) ile İ.E. (32), ellerinde 280 bin sterlin olduğunu ve parayı bozdurmak istediklerini belirterek, Denizli'de yaşayan emekli işçi Fehmi Karahan'a ulaştı.

Sahte sterlinle dolandırıcılığa 2 gözaltı

F.G. ile İ.E., önce gerçek sterlin gösterdiği Karahan ile 280 bin sterlin karşılığında 150 bin TL'ye anlaştı. Üstündeki ve altındaki banknotların gerçek, arasındakilerin ise sahte olduğu paraları Karahan'a veren şüpheliler, karşılığında 150 bin TL aldı. Karahan'dan 150 bin TL'yi alan F.G. ile İ.E., kiraladıkları otomobille olay yerinden uzaklaştı. Elindeki paraları inceleyen Karahan, destelerin içindeki banknotların sahte olduğunu fark edince polisi aradı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, dolandırıcılık olayına karışan F.G. ile İ.E.'nin yerini tespit etti. Cankurtaran Mahallesi'nde, 2 kişinin bulunduğu İ.E. yönetimindeki otomobili takibe alan ekipler, kaçan şüphelileri kovalamaca sonucu yakaladı.

Sahte sterlinle dolandırıcılığa 2 gözaltı

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Otomobilde yapılan aramada, 28 gram metamfetamin ile dolandırılan paranın 95 bin TL'si ele geçirildi. Gözaltına alınan ve paranın geri kalanını banka hesabına yatırdıkları belirlenen 1'i kadın 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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