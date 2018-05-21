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Sahur vakti annesini ve babasını öldürdü

Gaziantep'te sahur vakti cinnet getiren bir kişi, anne ve babasini bıçaklayarak öldürdü.

İHA | 21.05.2018 - 02:43..
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İstanbul'da çalışan ve Ramazan ayı nedeniyle ailesinin yasadığı Gaziantep’in İslahiye ilçesi Sulunağara mahallesine gelen 27 yaşındaki M.U., tartıştığı babasının boğazını kesti.

YEMEK HAZIRLAYAN ANNESİNİ DE BIÇAKLADI

Anne ve babanın cenazesi, şüphe üzerine bugün iftardan sonra bulundu. Babasının boğazını kestikten sonra mutfakta yemek hazırlayan annesi Nezihe Uçar’ı da bıcak darbeleriyle öldürdü.

Babasinin cesedi camdan gozukmemesi için halıya saran M.U. iftar vaktine kadar cenazlerle birlikte evde kaldı. İftar için yemek getiren komsuların sorduklari ailesinin cok güzel yerde olduğunu soylen M.U., komsularınin suphesi uzerine ifar yemeğinin ardından babasınin aracına binerek kaçtı.

Amcasi olan ve mahalle muhtari Ramazan Uçar, jandarma ile birlikte eve girdi. Otuma odasinda kardeşi Ali Uçar ve mutfakta yengesi Nezihe Uçar’ın cansiz bedenini buldu.

Sahur vakti annesini ve babasını öldürdü

Sahur vakti annesini ve babasını öldürdü VİDEO

BABASININ ARACIYLA KAÇARKEN YAKALANDI

Jandarma ve savcilik incelemesinin ardindan karı kocanın cenazeleri İslahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

M.U., ise babasına ait 31 KEK 35 plakali araç ile 1 Nolu Mülteci kampı yanindaki uygulama nokasında yakalanarak gözaltina alındı.

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