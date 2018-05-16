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Sahurunu yapan maden işçileri görevlerine geri döndü

Zonguldak'ta maden işçileri Ramazan ayının ilk sahurunu yerinde yaklaşık 300 metre altında yaptı.

DHA | 16.05.2018 - 02:55..
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Kilimli'deki bir maden ocağında çalışan maden işçileri, sahurlarını evlerinden getirdikleri erzaklarla yaptı. 00:00-08:00 vardiyasında çalışan işçiler, ilk sahuru yerin 300 metre altında yaptı.

Sahurunu yapan maden işçileri görevlerine geri döndü

DÜNYANIN EN ZENGİN SOFRASI

22 yıllık maden işçisi Satılmış Kara, kazasız ve belasız Ramazan ayına girmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Yer altında sahurun bir başka olduğunu söyleyen Kara, "Tahtalar üzerine kurduğumuz sofrada sahur yapıyoruz. Yer altında çalışmak zor olsa da bu sofra bize keyif veriyor. Ailemizden uzağız. Onlar yer üstünde biz yer altındayız. Sahurdan sonra çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

12 yıllık maden işçisi Fatih Erkut ise, "Genelde hep sahur veya iftar denk geliyor bana. Huzurlu oluyor burada. Aileden ve çocuktan uzak olsak ta bir şekilde sahur yapıyoruz. Bunun zevki ve tadı ayrı. En zengin en lüks restorana da gitseniz bunu tadını bulamazsınız. Dünyanın en zengin sofrası" diye konuştu.

İşçiler, sahurun ardından oruca niyetlendikten sonra işlerinin başına döndü.

Sahurunu yapan maden işçileri görevlerine geri döndü

Sahurunu yapan maden işçileri görevlerine geri döndü


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