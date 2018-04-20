taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
111.389
USD
4,0456
EURO
4,9806
ALTIN
174,77
PETR
73,3000

Şair Cemal Safi, son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Türk edebiyatının önemli isimlerinden şair Cemal Safi'nin cenazesi, siyaset ve sanat dünyasından isimlerin katıldığı törenle defnedildi.

AA | 20.04.2018 - 16:39..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat
Şair Cemal Safi, son yolculuğuna uğurlandı

Türk edebiyatının önemli isimlerinden şair Cemal Safi, siyaset ve sanat dünyasından isimlerin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Şair Cemal Safi, son yolculuğuna uğurlandı

BİRÇOK ŞİİRİ BESTELENDİ

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Cemal Safi, 1938 yılında Samsun'da doğdu. Evli ve üç çocuk babası olan Safi, 1990'da Rüyalarım Olmasa, 1991'de Vurgun adlı bestelerin güftekarı olarak iki yıl art arda yılın şairi seçildi. Safi, ayrıca 1990'da müzikli bir şiir kaseti çıkardı.

Türk Dil Kurumu tarafından 2003'te Türkçeyi en etkin ve güzel kullanan şair olarak ödüllendirilen, 2004'te Mihai Eminescu adına düzenlenen Eminescu Madalyası'nı alan Safi'nin şiirleri İtalyanca, Arnavutça ve Rumenceye de çevrildi.

Safi'nin bugüne kadar 40'ı Gencebay tarafından olmak üzere çok sayıda şiiri, Zekai Tunca, Selçuk Tekay, Onur Akay, Candan Erçetin gibi ünlü sanatçı ve besteciler tarafından bestelendi.

10 ay önce geçirdiği beyin damar hastalığına bağlı solunum yetmezliği nedeniyle TOBB ETÜ Hastanesinde tedavi gören ve son iki aydır bilinci kapalı olarak tedavisi sürdürülen Safi, 17 Nisan 2018'de kalp ve solunumunun durması nedeniyle vefat etti.

Şair Cemal Safi, son yolculuğuna uğurlandı

BENİ SEVMENİ İSTİYORUM

Seninle buluşmamız ne kadar zor olsa da,

Senden sadece beni sevmeni istiyorum.

Beş dakika baş başa kalmamız suç olsa da

Senden sadece beni sevmeni istiyorum.

Çağırsam bile gelme, yorulma ne olursun.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Bin 500 çocuklu konser verilecek
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolasıyla, bin 500 çocuktan oluşan koroyla konser verecek.
Şerefiye sarnıcı gün yüzüne çıkıyor
İstanbul’un 1590 yıllık tarihe sahip gizemli sarnıçlarından Şerefiye Sarnıcı, 8 yıllık restorasyon çalışmasının ardından ziyarete açılacak.
Çocukların bayramı yazarlarla kutlanacak
Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, 50 yılı aşkın süredir tarihe tanıklık eden binasında 23 Nisan’ı ‘Çocuk Kitapları Bayramı’ ile karşılıyor.
Aşama aşama mükemmel çizimler
Hollandalı sanatçı Floortje, yaptığı çizimlerin aşamaları gösterdiği paylaşımlarıyla Instagram sayfasından hatırı sayılır bir takipçi kitlesine ulaşmış. Dikkatimizi çeken bu sayfanın mükemmel fotoğraflarını sizlerle paylaşıyoruz...
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Öztürk Yılmaz cumhurbaşkanlığına aday oldu

Öztürk Yılmaz cumhurbaşkanlığına aday oldu

733
Aziz Yıldırım: Kirli kumpas devam ediyor

Aziz Yıldırım: Kirli kumpas devam ediyor

446
Beşiktaş İdari Sorumlusu'nu koridorda darbettiler

Beşiktaş İdari Sorumlusu'nu koridorda darbettiler

168
15 yeni üniversite kuruluyor

15 yeni üniversite kuruluyor

147
Fenerbahçe: Tahrik edildik

Fenerbahçe: Tahrik edildik

218
Çipras'ın Meis ziyareti alay konusu oldu

Çipras'ın Meis ziyareti alay konusu oldu

39
Fikret Orman: Oyuncularım hakeme sordu

Fikret Orman: Oyuncularım hakeme sordu

149
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM