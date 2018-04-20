Şair Cemal Safi, son yolculuğuna uğurlandı

Türk edebiyatının önemli isimlerinden şair Cemal Safi, siyaset ve sanat dünyasından isimlerin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.

BİRÇOK ŞİİRİ BESTELENDİ

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Cemal Safi, 1938 yılında Samsun'da doğdu. Evli ve üç çocuk babası olan Safi, 1990'da Rüyalarım Olmasa, 1991'de Vurgun adlı bestelerin güftekarı olarak iki yıl art arda yılın şairi seçildi. Safi, ayrıca 1990'da müzikli bir şiir kaseti çıkardı.

Türk Dil Kurumu tarafından 2003'te Türkçeyi en etkin ve güzel kullanan şair olarak ödüllendirilen, 2004'te Mihai Eminescu adına düzenlenen Eminescu Madalyası'nı alan Safi'nin şiirleri İtalyanca, Arnavutça ve Rumenceye de çevrildi.

Safi'nin bugüne kadar 40'ı Gencebay tarafından olmak üzere çok sayıda şiiri, Zekai Tunca, Selçuk Tekay, Onur Akay, Candan Erçetin gibi ünlü sanatçı ve besteciler tarafından bestelendi.

10 ay önce geçirdiği beyin damar hastalığına bağlı solunum yetmezliği nedeniyle TOBB ETÜ Hastanesinde tedavi gören ve son iki aydır bilinci kapalı olarak tedavisi sürdürülen Safi, 17 Nisan 2018'de kalp ve solunumunun durması nedeniyle vefat etti.

BENİ SEVMENİ İSTİYORUM

Seninle buluşmamız ne kadar zor olsa da,

Senden sadece beni sevmeni istiyorum.

Beş dakika baş başa kalmamız suç olsa da

Senden sadece beni sevmeni istiyorum.

Çağırsam bile gelme, yorulma ne olursun.