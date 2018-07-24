Şair İsmet Özel’den şarkılar

5 Mayıs 2018’de İstiklal Marşı Derneği’nin Adana’da düzenlediği “Üç Elif: İstikal Inkilap – İzmir” serlevhalı panelin ikinci celsesinde, İstiklal Korosu, Türk Musikisi Konseri verdi ve bu konsere eşlik eden isim ise, Usta Şair, İstiklal Marşı Derneği Onursal Başkanı İsmet Özel idi.

İsmet Özel İstiklal Marşı Derneği için korosuyla sahnede VİDEO

ŞARKILAR OSMANLICA ALTYAZILI

Özellikle eski şarkılarla dikkat çeken etkinlikte, İsmet Özel ve arkadaşları söylerken, şarkıların Osmanlıca karşılığının da altyazı olarak verilişi, konsere ayrı bir lezzet veriyor. Ayrıca saz ekibinin de performansı göz dolduruyor.

Kim bilir, belki yakında İstiklal Korosu’ndan bir albüm haberi de gelir…

(İsmet Özel)

Ayrıca son zamanlarda özellikle Tiyo Yayınevi tarafından eserleri yayımlanan İsmet Özel’in sahnedeki başarısı da takdire şayan…

Damla Karakuş

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